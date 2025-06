Gagliardini torna all’Inter, tifosi sconvolti: “Siamo su scherzi a parte”

Un post sui social ha paventato un ritorno dell’ex centrocampista nerazzurro. E non sono mancate reazioni dure a questa ipotesi

Il conto alla rovescia per l’esordio al Mondiale per Club è ormai arrivato alla fine e c’è molta curiosità di vedere la prima di Chivu contro il Monterrey. Ma naturalmente le prossime settimane saranno decisive anche per il calciomercato. Marotta e Ausilio stanno lavorando alla possibilità di andare a rinforzare la rosa in diversi reparti.

L’arrivo del tecnico romeno potrebbe cambiare in parte le scelte della società. E nelle scorse ore si è paventata addirittura la possibilità di un ritorno di Gagliardini in nerazzurro. Il centrocampista si svincolerà il 30 giugno dal Monza e la sua volontà resta comunque quella di proseguire l’avventura in Serie A. Naturalmente l’ipotesi Inter non sta assolutamente in piedi. Il post è una sorta di presa in giro.

Gagliardini ritorna all’Inter? Il post sui social

L’ipotesi di un ritorno del centrocampista è stata avanzata dal profilo X Amala. “Nel club nerazzurro – si legge nel post – è in corso una rivoluzione sia negli uomini che nel modulo e potrebbero essere necessari più mediani fisici. Un nome da tenere d’occhio è proprio l’ex Gagliardini che a luglio sarà senza squadra“.

GAGLIARDINI RITORNA⁉️ Nel club nerazzurro è in corso una rivoluzione sia negli uomini che nel modulo e potrebbero essere necessari più mediani fisici. Un nome da tenere d’occhio è proprio l’ex Gagliardini che a luglio sarà senza squadra pic.twitter.com/ajkm3dO1M8 — Amala (@AmalaTV__) June 16, 2025

Gagliardini in nerazzurro? Tifosi in rivolta

Il post di ‘Amala’ è, ripetiamo, una presa in giro, ma i tifosi in un primo momento hanno pensato che fosse reale tanto da criticare in modo duro il club. “Allora io mi sono appena svegliato e non riesco a connettere bene , cancellate sto post che tra 10 minuti prendo il caffè e inizio a campanare di più e se poi capisco che c’è realmente scritto quello che ho inteso, potrei farla finita“, scrive Lorenzo Astore.

“Ecco il ridimensionamento dell’Inter, il ritorno dell’ex Gagliardini! La coperta si è fatta corta e bisogna tagliare le spese sul mercato“, il pensiero di Carlo Romano. “Vabbè dai, siamo su scherzi a parte“, aggiunge un altro tifoso nerazzurro.

“Siamo a metà giugno, direi che siete fuori tempo massimo per i pesci d’aprile“, sottolinea MONA. E Nadycolor scrive: “Datemi retta, è meglio Vampeta. Riprenderlo sarebbe un affare“.

Sono sul cornicione — Rurale Cairo che non rifinanzia (@Cairo_Rurale) June 17, 2025

Datemi retta, è meglio Vampeta, riprenderlo sarebbe un affare — Nadycolor (@nadycolor95594) June 16, 2025

Allora io mi sono appena svegliato e non riesco a connettere bene , cancellate sto post che tra 10 minuti prendo il caffè e inizio a campanare di più e se poi capisco che c’è realmente scritto quello che ho inteso , potrei farla finita — Lorenzo Astore (@aasstoo) June 17, 2025

Siamo a metà giugno, direi che siete fuori tempo massimo per i pesci d’aprile — MONA (@esistenzialinte) June 16, 2025

Vabbè dai, siamo su scherzi a parte — Stefano (@Stweetter) June 17, 2025

Ecco il ridimensionamento dell’Inter, il ritorno dell’ex Gagliardini! La coperta si è fatta corta e bisogna tagliare le spese sul mercato. — Carlo Romano (@CarloRo79403302) June 17, 2025

Inter, nessun ritorno di Gagliardini

Nessun ritorno di Gagliardini all’Inter. Il post di Amala è una chiara presa in giro e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo almeno per il momento.