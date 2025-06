L’Inter cambia volto, due acquisti e due cessioni top: ecco tutti i numeri

La squadra nerazzurra si appresta a essere tra le protagoniste della sessione estiva di calciomercato. Marotta e Ausilio pronti a rivoluzionare la rosa di Chivu

Dopo un’estate, quella del 2024, in cui l’Inter restò praticamente ferma sul mercato, quella di che sta per iniziare si appresta ad essere una campagna acquisti davvero bollente. Un anno fa, di questi tempi, l’Inter si limitava a due operazioni in entrata: Josep Martinez dal Genoa come secondo portiere al posto di Audero ed il giovane Palacios (poi mandato in prestito al Monza a gennaio, ndr) in difesa visto l’infortunio di Buchanan, poi prestato al Villarreal.

Per il resto fu confermato in toto il blocco che portò alla conquista del ventesimo scudetto della seconda stella, se si eccettuano gli innesti a costo zero di Taremi in attacco per prendere il posto di Sanchez e di Zielinski a centrocampo per sopperire alle partenze di Klaassen e Sensi. La scelta di non rinnovare una rosa che già aveva un’età media alta, alla fine non ha pagato, come dimostra il finale di stagione con tanti calciatori a corto di fiato nel rush finale di Serie A e nella finalissima di Champions League.

Ma con il passaggio di proprietà del club di Viale della Liberazione dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree le cose sono cambiate. I primi due acquisti sono già stati ufficializzati sfruttando la nuova finestra di mercato introdotta dalla Fifa. E così il nuovo tecnico Chivu potrà avere a disposizione sia il centrocampista croato Sucic che l’esterno brasiliano Luis Henrique già per il Mondiale per Club che sta per prendere il via.

Calciomercato Inter, i bookmaker rivelano i prossimi due acquisti e cessioni

Ovviamente il mercato dell’Inter non si fermerà soltanto ai due talenti prelevati rispettivamente dalla Dinamo Zagabria e dal Marsiglia. Ci sono diversi reparti che vanno ancora perfezionati, tra cui quello difensivo e quello offensivo. Per il pacchetto arretrato, comparando le quote dei vari bookmaker, il colpo più probabile è il colombiano Lucumì del Bologna (4.00) seguito a corta distanza dal compagno di squadra: l’olandese Beukema a 4.50.

Ma è soprattutto in attacco che l’Inter ha bisogno di nuovi acquisti. Non fosse altro che per una questione numerica, visti gli addii di Arnautovic e Correa. Oltre al fatto che si cercano acquirenti per Taremi. Negli Stati Uniti mister Chivu valuterà Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito (mentre il fratello Sebastiano è certo dell’addio), ma servono comunque nuovi innesti. Si parla molto di Bonny del Parma, ma per i bookmaker il colpo più vicino è Hojlund dal Manchester United (2.00) davanti all’altro bolognese Castro (3.50).

A fronti di nuovi arrivi, è altrettanto ovvio che dovranno esserci delle partenze. Tanti giocatori nerazzurri fanno gola ai top club di tutta Europa, per non parlare del rischio proveniente dall’Arabia Saudita, specialmente ora che Simone Inzaghi è andato ad allenare l’Al Hilal. Le quote parlano chiaro: i due maggiori indiziati a fare le valigie (con destinazione Premier League) sono il difensore tedesco Bisseck e il terzino olandese Dumfries, bancati rispettivamente a 2.00 e 2.50.