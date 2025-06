L’Inter ha fissato il prezzo, a 7 milioni sarà ceduto a titolo definitivo

Senza rinnovo, sarà inevitabile la cessione. Tra i 5 e i 7 milioni il prezzo per l’addio fissato dai nerazzurri

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, l’Inter debutta al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Una partita già fondamentale per la qualificazione dei nerazzurri che, almeno sulla carta, si giocheranno il primo posto con il River Plate.

Scelte obbligate per Christian Chivu nella partita d’esordio sulla panchina nerazzurra. Dumfries si è aggiunto alla lista degli indisponibili che annoverava già Calhanoglu, Frattesi, Bisseck e Taremi. Quest’ultimo è rimasto bloccato in Iran a causa dei bombardamenti in atto da parte dell’esercito israeliano che hanno comportato la chiusura dello spazio aereo. Senza Taremi e con Pio Esposito ancora infortunato, Chivu ha il solo Sebastiano Esposito a disposizione in alternativa a Lautaro Martinez e Thuram.

Un salto triplo per l’attaccante che dalla retrocessione con l’Empoli si ritrova a disputare il Mondiale con la possibilità anche di essere schierato da Chivu. Mondiale che può rappresentare un’occasione fondamentale per Esposito, il cui futuro si deciderà proprio al termine della competizione.

L’Inter fissa il prezzo per Esposito: sarà cessione a titolo definitivo

La retrocessione dell’Empoli ha precluso il riscatto di Esposito che era stato fissato a 5 milioni di euro. Quella con i toscani è stata la settimana esperienza in prestito consecutiva per l’attaccante che precedentemente era stato ceduto a titolo temporaneo a Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari e Sampdoria. Con tutta probabilità, è stata anche l’ultima.

Con un solo anno di contratto con l’Inter e senza chance di rinnovo al momento, Esposito dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo in estate. I nerazzurri hanno fissato il prezzo a 7 milioni ma anche a 5 si può chiudere. Esposito ha mercato in Serie A (è stato sondato dal Torino e dal Como) e può fare la differenza in Serie B in squadre che ambiscono alla promozione. Non è da escludere l’ipotesi che possa essere inserito anche come contropartita in eventuali trattative per nuovi acquisti.

La conferma della cessione di Esposito è suffragata dalle trattative che l’Inter sta seguendo per rinforzare il reparto offensivo. Due gli obiettivi prioritari sui quali stanno lavorando i nerazzurri ovvero Bonny del Parma e Hojlund del Manchester United. Per l’ex atalantino, in particolare, l’Inter punta al possibile prestito, una formula sulla quale potrebbe esserci l’apertura dei Red Devils, intenzionato a stravolgere il loro attacco.

Al termine del Mondiale, l’Inter prenderà una decisione anche su Francesco Pio Esposito. A differenza del fratello, l’attaccante ex Spezia ha firmato un corposo rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2030. Chivu lo ha allenato nelle giovanili nerazzurre e vorrebbe trattenerlo. L’Inter, invece, valuta un altro prestito – l’ultimo – stavolta in Serie A dove è ambito da Lazio, Torino, Udinese, Bologna e Genoa. Nel frattempo, Salvatore, il terzo dei fratelli Esposito potrebbe proseguire la sua carriera all’estero, al Besiktas, pronto a presentare un’offerta di 8 milioni allo Spezia.