DIRETTA Mondiale per Club, Monterrey-Inter: la cronaca LIVE in tempo reale

I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i messicani di Torrent nella prima giornata della fase a gironi del torneo iridato. Segui la Diretta Live del match

L’Inter sfida il Monterrey a Pasadena in un match valido per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Una partita inedita tra due formazioni che ambiscono a fare strada nel nuovo torneo introdotto dalla Fifa che sarà diretta dall’arbitro brasiliano Sampaio.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu, al suo esordio sulla panchina interista ma privi di diversi giocatori per infortunio tra cui Bisseck, Calhanoglu e Dumfries, oltre a Taremi bloccato in Iran, vogliono partire con il piede giusto. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per mettere in discesa il discorso qualificazione agli ottavi di finale e mettersi alle spalle la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain.

Dall’altra parte gli albiazules di Domenec Torrent, in cui tra gli altri milita anche lo spagnolo Sergio Ramos, puntano a ribaltare il pronostico e sognano un successo di prestigio in un girone che comprende anche River Plate e Urawa Red Diamonds. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1 e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Rose Bowl’ tra Monterrey e Inter live in tempo reale.