Grave infortunio al debutto: ufficiale, Mondiale per Club già finito

Pesante tegola per il club che affronterà l’Inter, perde uno dei calciatori più importanti della rosa per infortunio

Inter e Monterrey hanno impattato sull’1-1 nella partita d’esordio al Mondiale per Club, aprendo importanti riflessioni sullo stato di salute generale della squadra allenata da Cristian Chivu.

Come era logico aspettarsi, ci sono ancora parecchi aspetti su cui il tecnico nerazzurro dovrà continuare a lavorare per aprire al meglio la nuova stagione e la competizione internazionale non può che essere il miglior banco di prova per ulteriori sperimentazioni.

È altrettanto vero, però, che Chivu non possa ancora metter mano alla migliore formazione possibile, perché deve fare i conti con diversi infortuni in rosa che lo costringono ad attuare mosse alternative fra i titolari fino al termine della fase a gironi.

In tal senso, non filtrano novità di rilievo dagli Stati Uniti: l’Inter dovrebbe fare a meno di calciatori centrali – come Denzel Dumfries, Yann Bisseck e Hakan Calhanoglu – anche nella prossima partita in programma contro gli Urawa Reds il prossimo sabato 21 giugno, nel teatro del Lumen Field di Seattle.

Il club nerazzurro non sarà tuttavia il solo a fronteggiare l’emergenza infortuni. Delle sfidanti nel Gruppo E, infatti, anche il River Plate di Marcelo Gallardo dovrà fare a meno di una delle sue pedine più importanti.

Tegola River Plate, Gallardo perde Driussi per infortunio: niente Inter e addio Mondiale

Trattasi del centravanti argentino Sebastian Driussi, autore del momentaneo gol del 2-0 per i biancorossi di Buenos Aires proprio ai danni dei prossimi avversari dell’Inter, gli Urawa Reds.

Il calciatore si è accasciato sul terreno di gioco qualche attimo dopo aver colpito il pallone di testa alle spalle del portiere Nishikawa. Cadendo, avrebbe messo male il piede in appoggio e rimediato una distorsione al legamento interno della caviglia sinistra.

Stando alle informazioni riportate dal portale locale ‘TyC Sports’, il problema sarebbe dunque molto serio e i tempi di recupero appaiono piuttosto lunghi. Driussi dovrà restare a riposo per almeno un mese e mezzo, saltando non soltanto la sfida conclusiva della fase a gironi contro l’Inter ma l’intero cammino al Mondiale anche in caso di qualificazione alla fase successiva.

Un tegola decisamente importante anche per Gallardo, il quale contava sulle qualità offensive del proprio centravanti nella speranza di mettere in apprensione la difesa nerazzurra, vero zoccolo duro del girone, ma non esente da qualche sbavatura.