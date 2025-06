Nuovo bomber per Chivu: chiesti all’Inter 40 milioni più bonus | ESCLUSIVO

Il presidente Marotta è pronto a rivoluzionare il reparto offensivo nerazzurro. Fissato il prezzo di uno degli obiettivi in attacco, scout al lavoro

Nonostante Beppe Marotta abbia dichiarato in più di una occasione che l’Inter terrà lo zoccolo duro della rosa che ha finito la scorsa stagione, il club nerazzurro si appresta ad essere grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. Se non sarà una vera e propria rivoluzione, poco ci manca. D’altronde il cambio alla guida tecnica da Inzaghi a Chivu dopo quattro stagioni con l’allenatore piacentino in panchina non può non portare cambiamenti.

Si annunciano novità in tutti i reparti, forse ad accezione soltanto della porta, dove salvo sorprese sarà confermato Yann Sommer come titolare e Josep Martinez (che magari avrà qualche chance in più di giocare) come vice. I primi due colpi in entrata sono già stati messi a segno e sono a disposizione di mister Chivu per il Mondiale per Club negli Usa: si tratta del centrocampista croato Sucic e dell’esterno brasiliano Luis Henrique.

I prossimi rinforzi dovrebbero riguardare il pacchetto arretrato, dove oltre al veterano Acerbi potrebbe fare le valigie anche Bisseck a fronte di un’offerta di una quarantina di milioni; e soprattutto quello di attacco. Dal punto di vista strettamente numerico bisogna far fronte agli addii a costo zero di Correa e Arnautovic, oltre alla situazione di Taremi. Dei calciatori rientrati dai prestiti, il solo Francesco Pio Esposito potrebbe avere una possibilità di restare.

Calciomercato Inter, Woltemade pista fredda: la richiesta dello Stoccarda

Tanti i nomi di attaccanti che sono stati accostati all’Inter in queste settimane di inizio mercato. Da Bonny, ormai a un passo e Pellegrino che Chivu ha avuto al Parma, agli esuberi del Manchester United come Hojlund (prima scelta), Rashford e Zirkzee, passando per il possibile colpo a costo zero Jonathan David fino alle altre piste in Serie A come Krstovic del Lecce, Castro del Bologna e Raspadori del Napoli. L’ultimo profilo finito sul taccuino dei nerazzurri è quello di Nick Woltemade.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, gli scout della Beneamata stanno visionando le prestazione del centravanti tedesco impegnato negli Europei Under 21. Dopo la tripletta alla Slovenia e la rete (più due assist) contro la Repubblica Ceca, stasera la sua Germania se la vedrà con l’Inghilterra per il primo posto nel girone.

Ad oggi, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l’Inter non ha fatto passi ufficiali né con il suo entourage, né con lo Stoccarda proprietario del cartellino. La richiesta di 40 milioni di euro più bonus avanzata dai teutonici ha un po’ raffreddato l’interesse degli uomini mercato nerazzurri per Woltemade.