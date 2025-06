Bonny a un passo dall’Inter: operazione delineata da giorni | INTERLIVE

A meno di sorprese l’attaccante sarà il terzo acquisto dopo Sucic e Luis Henrique. Il piano dei nerazzurri per il reparto avanzato

Ange-Yoan Bonny si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Come appreso da Interlive.it, l’operazione col Parma è stata delineata già da diversi giorni e non nella giornata di ieri. Le cifre sono quelle che circolano, 20-25 milioni di euro bonus compresi. A meno di colpi di scena, quindi, il franco-ivoriano vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Oltre che con Pastorello, il rappresentante del calciatore, la dirigenza interista ha dovuto trattare anche col papà del classe 2003, affermatosi quest’anno in Serie A con 6 gol e 4 assist. Ma soprattutto con prestazioni di eccellente livello che hanno convinto Ausilio a investire su di lui.

In Bonny il Ds interista rivede un po’ il Marcus Thuram del Borussia M’Gladbach, nella sostanza un calciatore con grande potenziale da prima punta e tanti possibili gol nel motore. L’Inter si è messa dietro la concorrenza del Napoli e di alcuni club stranieri: verosimilmente lo vedremo ad Appiano il giorno in cui comincerà il ritiro.

Nei piani Bonny dovrebbe essere l’alternativa proprio di Thuram, nella fattispecie il quarto attaccante a disposizione di Chivu, il quale lo ha conosciuto bene ed apprezzato (è stato un titolare fisso) proprio nella sua breve esperienza sulla panchina dei ducali.

Inter, Hojlund dopo Bonny: ma lo United deve aprire al prestito con diritto (oppure obbligo condizionato)

Non è più un mistero da settimane, oltre a Bonny vogliono prendere Rasmus Hojlund in uscita dal Manchester United. ‘Pallino’ dello stesso Ausilio fin dai tempi dell’esplosione all’Atalanta, il danese è fuori dai piani dei ‘Red Devils’.

Gli inglesi lo hanno pagato un’ottantina di milioni e hanno bisogno di fare subito cassa, per cui al momento chiedono una cessione a titolo definitivo e qualcosa come 45/50 milioni. Intermediari al lavoro per far abbassare le pretese economiche e, soprattutto, ottenere un’apertura dello stesso United alla formula del prestito con diritto di riscatto, o quantomeno all’obbligo condizionato.

L’Inter confida che col passare delle settimane la posizione del club di INEOS possa ammorbidirsi. Hojlund dopo Bonny, più forse un quinto attaccante giovane. L’Inter ha le idee chiare su come dovrà essere composto l’attacco del prossimo anno. In uscita si sta cercando e si cercherà una sistemazione a Taremi, per ora bloccato ancora in Iran.