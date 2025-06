Via senza rinnovo, l’Inter è pronto a salutarlo a zero

La prossima stagione potrebbe essere la sua ultima all’Inter. L’addio a parametro zero sembra inevitabile

Pareggio in rimonta per l’Inter contro il Monterrey (1-1) nella sfida d’esordio al Mondiale per Club che ha sancito anche il debutto di Christian Chivu sulla panchina nerazzurra.

Nella sua prima formazione titolare, condizionata da importanti defezioni, il nuovo allenatore interista si è affidato ad alcuni dei titolarissimi di Inzaghi. Lautaro, Bastoni, Barella, Acerbi, Mkhitaryan, Sommer saranno certezze anche per Chivu che non stravolgerà certezze consolidate in tutti i reparti nonostante quella appena iniziata sarà, con tutta probabilità, l’ultima stagione all’Inter per alcuni dei calciatori citati.

Il piano di ringiovanimento dell’organico voluto da OakTree comincerà ad attuarsi pienamente in estate con l’Inter che interverrà con maggiore incisività sul mercato rispetto agli anni scorsi. Gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, l’arrivo assai probabile di Bonny dal Parma, il tentativo di acquistare dai Ducali anche Giovanni Leoni rappresentano emblematicamente il nuovo corso nerazzurro che non punterà più solo su calciatori di esperienza e con ingaggi elevati.

Addio senza rinnovo, è l’ultima stagione all’Inter

La stagione 2025-2026 sarà l’ultima con la maglia dell’Inter per Yann Sommer. Il portiere svizzero ha il contratto in scadenza tra un anno e compirà tra 37 anni il prossimo dicembre. Nel suo biennio in nerazzurro, Sommer è stato uno degli insostituibili per Inzaghi che l’ha sempre schierato titolare, rinunciandovi solo tra febbraio e marzo quando il portiere si è infortunato al pollice della mano destra.

Chivu non dovrebbe cambiare le gerarchie dai pali anche se, con il probabilissimo addio dell’estremo difensore elvetico, potrebbe concedere più spazio a chi è destinato a subentrargli ovvero Josep Martinez. Sono stati quindici i milioni spesi dall’Inter per acquistare il portiere spagnolo dal Genoa, in quello che è stato l’ultimo acquisto della precedente proprietà. Chiamato in causa in un periodo delicato della scorsa stagione, Martinez ha dimostrato che l’investimento dell’Inter è stato azzeccato con i nerazzurri che si sono assicurati un portiere giovane e di sicura affidabilità.

Per la sostituzione di Sommer si era ipotizzato anche un tentativo dell’Inter per Alex Meret. Il portiere del Napoli non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno con il club partenopeo. La firma, comunque, dovrebbe arrivare questa settimana su una nuova intesa che sancirà la permanenza di Meret almeno fino al 2027. La certezza sull’eventuale addio di Sommer dovrebbe arrivare comunque solo nel corso della stagione quando ne sapremo di più anche sulla volontà del portiere di proseguire o meno la sua carriera altrove.