Clamoroso ribaltone di mercato: “Potente offerta dell’Inter”

Ritorno di fiamma su un obiettivo che sembrava sfumato. Se l’affare va in porto, ci sarà un’altra cessione

Sono giorni molto caldi sul fronte calciomercato. Sebbene la sessione estiva si apra ufficialmente soltanto il prossimo 29 giugno, è adesso che si imbastiscono le trattative. L’idea dell’Inter è quella di mettere a disposizione di mister Cristian Chivu una rosa quanto più possibile vicina a quella che prenderà il via nella prossima Serie A già nel ritiro che si farà a inizio luglio in Germania.

Alcuni tasselli sembravano essere già essere stati messi al loro posto, come Josep Martinez promosso a portiere titolare con l’addio da svincolato di Yann Sommer. Ma forse si è trattato soltanto di un modo di sviare l’attenzione su un altro affare tra i pali. In Spagna sono sicuri: l’Inter è tornata alla carica per Andriy Lunin, 27enne portiere ucraino del Real Madrid. Il suo sbarco alla Pinetina, ovviamente, porterebbe alla cessione di Pepo.

Stando a quanto riportato da Dosis Futbolera, in particolare, Florentino Perez avrebbe ricevuto “una potente offerta dall’Inter” per Lunin. Si parla di 20 milioni di euro, sebbene i blancos ne vorrebbero 25. Tra l’estremo difensore ucraino e il club iberico ci sarebbe però un gentleman agreement dopo il recente rinnovo di contratto fino al 2030. Dovesse arrivare un top club europeo che gli offra il posto da titolare, il Real favorirebbe la sua partenza. E quel club può essere l’Inter.