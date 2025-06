Affare folle dell’Inter, arriva l’annuncio: “Frattesi più conguaglio”

L’ex Sassuolo potrebbe tornare in campo alla terza partita del girone contro il River Plate, ma intanto torna protagonista del mercato

Che fine farà Davide Frattesi? L’Inter ha preso Sucic, che ha tutta l’aria di un vice Barella inserito proprio per apparecchiare l’uscita di Frattesi. L’addio di Inzaghi potrebbe tuttavia aver cambiato i piani iniziali. Lo stesso Frattesi potrebbe aver voglia di giocarsi ancora le sue possibilità di trovare spazio in nerazzurro, e Cristian Chivu potrebbe anche provare a sfruttare il neo-acquisto croato come mediano.

Frattesi, cercato a gennaio scorso dalla Roma e più sottotraccia dal Napoli, ora è un nome che interessa soprattutto alla Lazio di Sarri. Il club proprietario di un altro centrocampista gradito all’Inter: Nicolò Rovella. E anche Il Messaggero parla di un possibile scambio fra Inter e Lazio, ma non alla pari. Per il quotidiano capitolino, Sarri avrebbe espressamente chiesto l’acquisto di Frattesi. Lotito potrebbe accontentarlo l, ma se l’Inter offrisse l’ex Sassuolo più un conguaglio per Rovella…

Maurizio Sarri, dunque, ha delle pretese chiare. Per rinforzare il centrocampo biancoceleste vorrebbe poter aggiungere alla rosa un incursore che porti goal e forza. Secondo Il Messaggero, il coach ex Napoli e Juve avrebbe già fatto nome di Davide Frattesi: “Oltre a mettere l’accento su chi tagliare, il Comandante ha indicato i sacrifici che sarebbe disposto a fare per completare il suo organico e tra questi c’è Rovella“, si legge sul quotidiano.

20 milioni più Frattesi per Rovella: un affare che più sbilanciato non si può

“Il numero 6 è un nome caldo in uscita, tant’è che l’Inter lo ha messo nel mirino informandosi a più riprese. Ad oggi è Nicolò il prescelto per l’eventuale dopo Calhanoglu, ma la Lazio non farà sconti“, afferma ancora l’articolo. Il punto è che il ds Fabiani ha già spiegato che Rovella potrebbe uscire solo a fronte di un’offerta pari a 50 milioni di euro: il prezzo della clausola rescissoria.

La valutazione di Rovella potrebbe abbassarsi di una trentina di milioni qualora l’Inter cedesse il cartellino di Frattesi. Dunque Frattesi più 20 milioni per Rovella. La speranza è che l’Inter non abbocchi. Anche se Rovella piace in caso di cessione di Calhanoglu (l’ex Juve non è un play, ma Chivu potrebbe voler impostare un centrocampo con regista avanzato), a oggi sembra assurdo strapagarlo. Frattesi con due goal storici in Champions, contro il Bayern e contro il Barcellona, vale meno di Rovella?

Forse l’Inter sa già che Calha e Frattesi vogliono andarsene? Solo a partire da questo presupposto, si potrebbe giustificare la potenziale svalutazione di due risorse tecniche importanti per il centrocampo. Entrambi costano 25 a bilancio. 5 o 6 milioni rappresentano il costo di Sucic. Quindi la dirigenza nerazzurra potrebbe muoversi per spenderne altri 19 o 20 per un nuovo centrocampista.

Nuovo modulo, nuovo spazio per Frattesi

Nella prima partita da allenatore nerazzurro, Chuvu ha già stravolto i rigidi dettami inzaghiani. Lo ha fatto nel secondo tempo, quando il 3-5-2 si è trasformato in un 3-4-2-1 e poi in un 3-4-1-2.

Un modulo da provare con altri interpreti. Per esempio con Frattesi o Zielinski, o con Henrique in caso di doppio trequartista. Frattesi sarebbe ovviamente un trequartista atipico. Per inquadrarlo bisogna pensare a Perrotta sottopunta nel 4-2-3-1 della Roma di qualche anno fa. In un assetto tattico di quel tipo potrebbe funzionare. Fra gli arruolabili potrebbero poi esserci Carboni, Mkhitaryan e Seba Esposito.

Considerando che in lista servono almeno quattro “italiani”, oltre ai tre scontati (Bastoni, Barella e Zalewski), un altro fra Asllani, Acerbi, Darmian e Frattesi dovrà rimanere per forza. Intanto, dall’Inghilterra arrivano voci di un possibile sondaggio da parte del Manchester United per l’ex Sassuolo.