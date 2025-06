Calhanoglu al Galatasaray, c’è l’accordo: annuncio UFFICIALE

La stampa turca conferma il raggiungimento dell’intesa fra il club giallorosso e il centrocampista dell’Inter, nel mezzo l’incontro col presidente

Sono giorni caldissimi quelli che sta vivendo l’Inter su suolo statunitense. Ma non per le alte temperature, tutto sommato tipiche del periodo estivo. Quel che ha realmente infiammato l’ambiente nerazzurro è stata la notizia dell’avvicinamento, neppure troppo inaspettato, del Galatasaray al centrocampista turco Hakan Calhanoglu.

Il calciatore aveva rinnovato più volte in passato la propria vicinanza al club giallorosso di Istanbul, del quale è sempre stato tifoso e per il quale sogna un giorno di giocare. Richiamato, in seconda battuta, persino dal papà.

Adesso quel sogno sembra avvicinarsi sempre più al divenire realtà. Perché proprio nelle scorse ore, dopo una serie di rumors su presunti contatti ravvicinati fra le parti, i rappresentanti del Galatasaray e l’entourage del calciatore avrebbero raggiunto un’intesa di massima sulle condizioni economiche che andrebbero a comporre l’eventuale, nuovo contratto col club. Sempre che l’Inter, alla fin fine, apra alla cessione.

La conferma è giunta direttamente dalla stampa turca: nello specifico, il portale ’Sabah’ parla tanto di accordo totale fra club e calciatore quanto delle cifre che il Galatasaray sarebbe disposto a presentare al cospetto della dirigenza nerazzurra. Come ribadito in precedenza, però, i 15-20 milioni di euro sul piatto non convincerebbero affatto l’Inter, ancora fortemente orientata sui 40 milioni.

La distanza economica è ancora enorme ma i prossimi giorni potrebbero esser decisivi in tal senso. Molto potrebbe dipendere anche da quanto l’Inter sia disposta a rinunciare pur di soddisfare i desideri, ormai parecchio espliciti, del proprio tesserato.

Il presidente Ozbek su Calhanoglu: “Nessun incontro di mercato, lui luce dei nostri occhi”

Al contempo, Calhanoglu non è stato l’unico ad aver mostrato particolare interesse per la trattativa.

Di recente anche il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha espresso un personalissimo pensiero sulla questione, senza tuttavia sbilanciarsi troppo. Nessun riferimento ad alcuna trattativa, della quale si stanno certamente occupando i suoi dirigenti nel più totale riserbo, ma soltanto il marcato entusiasmo nel celebrare le qualità del calciatore.

“Lui è la luce dei nostri occhi, un calciatore che tutti vorrebbero. Non ho avuto un incontro di mercato con Hakan, alcuni miei amici stavano parlando al telefono con lui e me lo hanno passato. Ci siamo salutati, mi ha riferito che è tifoso del Gala sin da quando era bambino e io gli ho augurato il meglio. Le cose sono andate così”, si riporta.