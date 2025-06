Inter senza parole, la Juve piomba sull’obiettivo nerazzurro

C’è anche la Juventus su uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. I bianconeri possono approfittare della scelta dei rivali

Sarà una Juventus profondamente rinnovata quella che affronterà la prossima stagione. Tante le novità attese nell’organico bianconero con Comolli al lavoro per mettere a disposizione di Tudor rinforzi in tutti i reparti.

In attesa di definire l’eventuale permanenza di Kolo Muani (per il quale si tratta un nuovo prestito con il PSG) e Conceicao, i bianconeri stanno sondando una serie di obiettivi in Serie A seguiti anche da altri top club del campionato. Uno è il difensore Giovanni Leoni, il cui futuro si deciderà dopo l’Europeo Under 21. La Juve lo contende al Milan e all’Inter che, con i Ducali, sta trattando anche l’acquisto dell’attaccante Bonny per il quale l’accordo è ormai prossimo.

Una scelta quest’ultima che può favorire la Juventus, attiva negli ultimi giorni su un altro calciatore che l’Inter sta seguendo da tempo e che, verosimilmente, non arriverà in nerazzurro. Si tratta di un attaccante, protagonista assoluto dello scorso campionato nel quale ha messo a referto dieci gol e otto assist prima di un calo nel finale di stagione a causa di un infortunio che ne ha condizionato rendimento e prestazioni.

La Juventus ci prova per il bomber, può sostituire Vlahovic

L’attaccante in questione è Santiago Castro del Bologna, un profilo apprezzato da Tudor sia per le spiccate doti realizzative in area di rigore quanto per la capacità di allungare la squadra in profondità. La Juve vuole prenderlo indipendentemente dall’addio immediato di Vlahovic, attaccante più affine a Castro per caratteristiche rispetto a Kolo Muani.

La trattativa con il Bologna si prospetta, tuttavia, tutt’altro che semplice. Con la cessione sempre più vicina di Ndoye al Napoli, i rossoblu difficilmente si priveranno di un altro dei migliori calciatori a disposizione di Italiano che, peraltro, ne ha richiesto la permanenza prima di firmare il rinnovo di contratto. Bologna che valuta Castro almeno 30 milioni, una cifra importante ma che non potrebbe nemmeno bastare qualora i rossoblu non dovessero aprire alla cessione dell’argentino.

Proprio la chiusura del Bologna su Castro potrebbe essere stato uno dei motivi che ha spinto l’Inter a virare su altri obiettivi per l’attaccante. Oltre a Bonny, i nerazzurri puntano anche al prestito di Rasmus Hojlund per il quale, al momento, non c’è apertura da parte del Manchester United. Hojlund che era stato accostato anche alla Juve come rinforzo per il Mondiale per Club prima del rinnovo del prestito di Kolo Muani da parte del PSG.

Proprio la conferma definitiva dell’attaccante transalpino sarà il primo passo da compiere per Comolli in attacco. Poi si penserà ai nuovi rinforzi. Castro resta sullo sfondo per i bianconeri che, come confermato nell’ultima puntata di Calciomercato l’Originale da Gianluca Di Marzio. faranno un tentativo anche per Victor Osimhen sul quale, tuttavia, non dovrebbe esserci l’apertura del Napoli a un’eventuale cessione in Serie A.