Rabbia Inter per il nuovo infortunio di Thuram: “Almeno 3 mesi”

L’infortunio del francese continua a tenere banco in casa nerazzurra. E sui social i tifosi si sono scatenati per quanto successo negli Stati Uniti

Piove sul bagnato in casa Inter. L’infortunio di Thuram è una brutta notizia per Chivu. L’emergenza in attacco è nota a tutti e il problema fisico del francese crea ancora più problemi al tecnico romeno. La prossima partita le scelte rischiano di essere obbligate anche se sui tempi di recupero del transalpino non si hanno certezze.

Secondo le informazioni che arrivano dagli Stati Uniti, Thuram ha avuto un leggero affaticamento ai flessori e un suo recupero per sabato è pressoché impossibile. L’Inter non vuole prendersi dei rischi inutili che potrebbero aggravare ancora di più la situazione. Per questo motivo si preferisce attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire quando il centravanti potrà rientrare a disposizione.

Come sta Thuram

Il leggero affaticamento ai flessori lascerà fuori Thuram contro l’Urawa. Molto probabilmente toccherà ancora a Sebastiano Esposito giocare al fianco di Lautaro, con Pio che dovrebbe essere in panchina insieme a Carboni. Ma i dubbi sul francese saranno sciolti solamente a ridosso della sfida.

Infortunio Thuram, la rabbia sui social

L’infortunio su Thuram ha portato i tifosi a scatenarsi sui social. Tale Frank Dema ha scritto: “Thuram continua a non reggersi in piedi ormai da Aprile, tutto l’opposto del fratello! Un problema in più per una squadra cotta!“.

Analisi più approfondita da parte dell’account Chivuismo: “L’inter è forte se i vari barella thuram ecc ecc giocano ai loro livelli ,cosa che non accade ormai da troppi mesi“.

“Thuram mi sembra abbastanza sulle gambe da almeno 3/4 mesi“, il pensiero di Prudens. Insomma, l’infortunio di Thuram ha scatenato e non poco i tifosi nerazzurri. In molti, come vediamo, hanno sottolineato il fatto che il francese non è in condizione praticamente da aprile.

Inter, emergenza in attacco

Lo stop di Thuram non è una buona notizia per Chivu e tutta l’Inter. Taremi è bloccato in Iran, Pio Esposito e Carboni arrivano da problemi fisici. Per questo motivo, in caso di mancato recupero del francese, Sebastiano Esposito e Lautaro dovranno fare gli straordinari almeno sabato.