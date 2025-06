Super scambio e 100 milioni: l’operazione che mette ko l’Inter

Uno degli obiettivi di mercato nerazzurri potrebbe finire nella trattativa di scambio di un altro club, valutazioni da parte dello United

L’Inter non ha esordito al massimo delle proprie capacità nel Mondiale per Club, ma c’è comunque tempo per rifarsi. Le prossime due partite in programma nella fase a gironi non saranno soltanto propedeutiche per la qualificazione agli ottavi, ma anche per dare un primo segnale utile in vista della nuova stagione sportiva.

Del resto, molto è già cambiato all’interno dell’ambiente e altro ancora cambierà. Al nuovo tecnico Cristian Chivu, portatore di rinnovate idee di gioco, sono stati affiancati due nuovi calciatori, Petar Sucic e Luis Henrique. A questi, poi, dovrebbero aggiungersene almeno un altro paio a completamento delle necessità d’organico evidenziate in precedenza sotto la guida di Simone Inzaghi.

Attorno al reparto offensivo vertono le valutazioni più intense da parte della dirigenza nerazzurra, desiderosa di portare in squadra non soltanto Ange-Yoan Bonny dal Parma, ma anche un certo Rasmus Hojlund per raccogliere la modesta eredità di Mehdi Taremi.

Vecchia conoscenza dell’Atalanta e reduce dall’ennesima stagione a doppia faccia tra le file del Manchester United di Ruben Amorim, il centravanti danese ha recepito la chiamata dei nerazzurri e avrebbe fatto capir loro di esser pronto per il rientro in Serie A, sempre che i ‘Red Devils’ chiudano il prima possibile per il suo sostituto. Un imprevisto, però, potrebbe ostacolare tale comunione d’intenti.

Hojlund può finire nell’affare Ekitike del Manchester United, lui vuole solo l’Inter

Stando alle informazioni riportate dal portale inglese ‘CaughtOffside’, la dirigenza dello United sarebbe pronta ad incontrare la controparte dell’Eintracht Francoforte per discutere del trasferimento di Hugo Ekitike, promettente bomber francese, pur consapevole dell’enorme scoglio da 100 milioni di euro per il suo cartellino.

Poiché difficile da coprire per intero a mezzo di un’investimento cash, il Manchester United starebbe quindi valutando l’idea di inserire una contropartita tecnica oppure di impostare una trattativa di scambio per abbassare le richieste del club tedesco a proprio favore.

Fra le potenziali opzioni da includere ci sarebbe proprio Hojlund, nonostante quest’ultimo abbia chiarito di voler prendere in considerazione soltanto l’Inter in caso di addio anticipato alla Premier League.

Nell’attesa di conoscere ulteriori risvolti fronte Ekitike, l’Inter è comunque al lavoro nel tentativo di rilevare il cartellino di Hojlund attraverso un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto, condizionato dal conseguimento di determinati obiettivi stagionali.