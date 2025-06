Via libera City, all’Inter in prestito: l’annuncio di Guardiola

Il tecnico spagnolo ha confermato l’immissione sul mercato del proprio fantasista inglese, nel mirino di alcune big di Serie A. Proposto anche all’Inter

Se alcune grandi squadre europee, come Inter e Borussia Dortmund, hanno faticato ad imporsi contro le rispettive rivali nella partita d’esordio al Mondiale per Club, altre – su tutte Bayern Monaco e PSG – hanno fatto piazza pulita di qualunque ostacolo sul proprio cammino.

Anche il Manchester City di Pep Guardiola, non senza qualche grattacapo, è riuscito a centrare l’obiettivo vittoria ai danni del club marocchino del Wydad. I due gol di scarto, l’espulsione di Rico Lewis e qualche esordio di rilievo non sono però state le uniche novità che hanno caratterizzato l’uscita dei ‘Citizens’ al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Ad aver pesato, forse in negativo, è stata l’assenza di uno dei calciatori più dibattuti della storia recente del club inglese. Sin dal momento del suo approdo, avvenuto dall’Aston Villa nell’ormai lontano 2021 per la bellezza di 117 milioni di euro.

L’indiziato è Jack Grealish, portatore della casacca numero 10: il fantasista non è stato neppure convocato da Guardiola per l’occasione, perché dichiaratamente fuori rosa. Il motivo? Una buona dose di infelicità, mancanza di continuità e voglia di ricominciare altrove.

Grealish saluta il City, Guardiola: “Gli serve continuità”. Valutazioni in Serie A

Grealish ha fatto tanto per il Manchester City negli ultimi anni, ma forse non abbastanza come aveva immaginato di poter fare. Nelle ultime stagioni ha avuto sempre meno spazio all’interno delle dinamiche di gioco di Guardiola e questo lo ha lentamente spento, fino al raggiungimento di uno stato di torpore dal quale soltanto il mercato permetterebbe di uscire.

Del medesimo avviso è stato lo stesso allenatore spagnolo, intervenuto sulla questione nel corso dell’ultima conferenza stampa pre-partita: “È un calciatore eccezionale che ha bisogno di giocare. Adesso è arrivato il momento che ritrovi la giusta motivazione e il piacere di scendere in campo per mostrare tutto il suo talento”.

Attorno al profilo di Grealish hanno iniziato a ruotare moltissime realtà di Premier League, come logico attendersi, nella speranza di potervi mettere le mani non appena riapriranno in via ufficiale i battenti della sessione estiva di mercato. Eppure, restare in Inghilterra potrebbe non essere la sola via d’uscita.

Proprio con lo scopo di ritrovare i giusti stimoli, il calciatore potrebbe ripartire da un campionato estero e la Serie A ha mostrato i primi apprezzamenti del caso. Su di lui non ci sono soltanto Juventus e Milan, ma anche i Campioni d’Italia uscenti del Napoli che potrebbero persino preferirlo ad Alejandro Garnacho, di provenienza Manchester United.

Fra le altre papabili candidate, filtrerebbe anche l’Inter. I primi sondaggi potrebbero esser lanciati direttamente dal suo entourage, ma difficilmente troverebbero appigli: per il club nerazzurro non rientra nella lista di opzioni al vaglio di Piero Ausilio al momento e peserebbe troppo sui bilanci societari. Fermo restando però che il Manchester City potrebbe essere disposto a lasciarlo partire in prestito, proprio per aggirare il problema.