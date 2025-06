Acerbi e la ‘minaccia’ al tifoso, è caos: “Cosa dovrebbe fare l’Inter”

Ecco cosa rischia il difensore nerazzurro protagonista dell’episodio-reazione avvenuto nel ritiro dell’Inter a Los Angeles

L’Inter ha affrontato la prima partita contro il Monterrey in programma del Mondiale per Club a viso aperto e con rinnovato spirito, nonostante qualche sbavatura tecnica. Sicuramente meglio rispetto all’ultima partita ufficiale disputata nella passata stagione.

Eppure quella sconfitta rimediata lì, a Monaco, ad opera del Paris Saint-Germain brucia ancora parecchio. La dimostrazione di quanto la squadra intera tenesse a far bene nella finale di Champions League e della profonda delusione vissuta, senza che questa sia mai tramontata, è giunta pochissime ore fa, a distanza di settimane dall’evento. Protagonista è stato Francesco Acerbi.

Il difensore nerazzurro, uscito dagli spogliatoi del centro sportivo che ospita l’Inter nel ritiro di Los Angeles, ha intercettato un tifoso – con indosso la maglia del PSG – che lo ha provocato a suon di sfottò sul tragico 5-0 subito dall’Inter.

Incapace dal trattenere le proprie emozioni, Acerbi ha prontamente risposto al tifoso parigino sfruttando persino la traduzione simultanea di uno dei collaboratori nerazzurri al suo seguito. Il gesto, però, non è affatto piaciuto e ora rischia di pagarne le conseguenze.

Acerbi risponde alle provocazioni, ma è di cattivo esempio: “Giusta una multa dall’Inter”

“Io sono serio. Prese in giro così non le accetto. Esco da lì e sento Acerbi-Barcola’… non mi piace. Perché sono matto e ti sfondo di botte”, ha affermato con decisione Acerbi al cospetto del tifoso.

La sua spropositata reazione ha fatto rapidamente il giro del web e non è passata inosservata neppure agli occhi di tanti addetti ai lavori del settore. Compreso il giornalista Maurizio Pistocchi, il quale attraverso una nota sul proprio profilo ‘X’ ha ammonito verbalmente Acerbi per il suo comportamento poco professionale.

Un calciatore rappresenta il club che gli paga lo stipendio e, in casi come questo, ha il dovere di non reagire in questa maniera , anche se provocato. L’#Inter dovrebbe multarlo https://t.co/VEjk4J6x4J — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 20, 2025

“Un calciatore rappresenta il club che lo ha ingaggiato e non può reagire in questo modo, nemmeno se provocato. L’Inter dovrebbe multarlo”, si legge. L’invito potrebbe esser recepito dai vertici dirigenziali nerazzurri, anche in virtù del fatto che Acerbi non è nuovo a reazioni simili.