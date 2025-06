Allerta tornado in USA e Inter-Urawa Reds rinviata: ecco cosa succede

Le squadre europee sono stanche e fiaccate dal caldo americano. E ora ci si mette anche l’allerta tornado. Ansia per l’Inter

L’allarme tornado che si è abbattuto su Orlando, negli Stati Uniti, ha sorpreso il pubblico accorso allo stadio per assistere al match del Mondiale per Club tra gli asiatici dell’Ulsan e i sudafricani del Mamelodi Sundowns.

Poco prima del fischio d’inizio della gara valida per il girone F, quando le squadre erano già in campo, l’arbitro Clement Turpin ha ordinato il rientro immediato negli spogliatoi, mentre il pubblico veniva evacuato per motivi di sicurezza.

Pochi minuti più tardi, il cielo sopra l’Inter&Co Stadium di Orlando si è praticamente: la pioggia battente, con fulmini a ripetizione e forti raffiche di vento ha reso impossibile disputare il match. Ma, si sa, i tornado arrivano e vanno via, con la loro devastante fretta.

E così la partita è stata posticipata di circa 65 minuti, cioè dopo che le condizioni meteo si sono stabilizzate. Per la cronaca: alla fine, i sudafricani hanno vinto 1-0 grazie a una rete di Iqraam Rayners.

Il tornado blocca il Mondiale per Club: cosa succede all’Inter

Pochissimi i danni: fortunatamente, a seguito dell’allarme tornado, il protocollo di sicurezza è stato gestito con grande professionalità, con il pubblico che è stato evacuato verso aree coperte dello stadio. Ovviamente ci sono stati momenti di panico e di smarrimento. Poi, però, tutto si è risolto senza feriti e danni strutturali.

Per ora, il protocollo di sicurezza non ha finora segnalato particolari problemi per altre partite. Tutto, dunque, dovrebbe svolgersi secondo programma. Certo, l’organizzazione sta monitorando con attenzione la situazione meteorologica, ma solo per le partite in Florida. Nello Stato del Sud degli USA si è infatti in piena stagione degli uragani.

Proprio per questo le autorità locali e la FIFA hanno attivato dei protocolli di emergenza tesi a garantire la sicurezza di tutti: giocatori e tifosi. Per l’Inter i rischi sono nulli, dato che domani la squadra giocherà a Seattle, dalla parte opposta del Paese.

Testa all’Urawa Red Diamonds

La prossima partita dei nerazzurri al Mondiale per Club sarà infatti contro gli Urawa Red Diamonds, e si giocherà domani alle ore 21:00 italiane, al Lumen Field di Seattle.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Monterrey, questa sfida sarà fondamentale per i nerazzurri per restare in corsa nel Gruppo E. Contro i giapponesi, Chivu dovrebbe ripartire con un 3-5-2, con Sommer in porta, Pavard, de Vrij e Bastoni dietro, Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo e poi Lautaro e Sebastiano Esposito in attacco. Marcus Thuram, dopo un affaticamento in allenamento, si è aggiunto alla lista degli indisponibili.

Lo Urawa Red Diamonds del polacco Maciej Skorza dovrebbe giocare con un 4-4-1-1 o con un 4-5-1. In porta dovrebbe schierare Nishikawa. In difesa Ishihara, Boza, Hoibraten, Naganuma. Poi a centrocampo potrebbero essere schierati dal primo minuto Gustafson, Yasui; Kaneko, Savio e Watanabe. In attacco ci si aspetta Matsuo. I nerazzurri non possono sbagliare: perdere o pareggiare vorrebbe dire dover già dire addio al Mondiale per Club.

I giapponesi, al debutto contro il River Plate, hanno rimediato una sconfitta per 3-1 evidenziando parecchie difficoltà nella fase difensiva. Non si tratta dunque di un avversario spaventoso.