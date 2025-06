Dilemma Inter, Marotta riscatta il giocatore ma può inserirlo in uno scambio

Le strategie di calciomercato dei nerazzurri portano ad un bivio per un calciatore riscattato. Può diventare la chiave per un nuovo affare

Per l’Inter si tratta di una sorta di anno zero. Ci saranno grosse novità per quanto riguarda le strategie di mercato, per tre ordini di motivi. In primo luogo perché rispetto alla scorsa estate si è perfezionato il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, che ha idee molto diverse rispetto ai predecessori. Inoltre perché c’è stato il cambio alla guida tecnica da Inzaghi a Chivu. Infine perché ci sarà la seconda squadra iscritta al campionato di Serie C.

Avere a disposizione l’Inter Under 23 potrà portare grossi benefici al club di Viale della Liberazione, proprio come successo alla Juventus. Discorso diverso per il Milan, la cui formazione è retrocessa tra i dilettanti. Per non avere una rosa troppo ampia, i nerazzurri sono spesso costretti a cedere in prestito i giovani talenti che non troverebbero spazio in Serie A. Ma l’idea è quello di mantenere il controllo del cartellino di quei calciatori che sembrano avere più chance di emergere.

E’ il caso, ad esempio, di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo nato a Milano, figlio della bandiera interista Dejan, classe 2005 si è messo in mostra nel massimo campionato svizzero con la maglia del Lucerna. Gli elvetici pagheranno gli 1,6 milioni di euro per riscattarlo ed i meneghini useranno il diritto di riacquisto pagando il doppio della cifra per riportarlo ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, Stankovic nel mirino dello Stoccarda: possibile scambio con Stiller

Ma Stankovic è già pronto per far parte di un’Inter che ha intenzione di lottare di nuovo per lo scudetto e per la Champions League? Probabilmente no, sebbene per il sito specializzato ‘transfermarkt’ il suo valore di mercato è passato da un milione di un anno fa a ben 11 milioni di euro. Ecco perché Marotta e Ausilio stanno valutando la possibilità di un nuovo prestito, sempre in Svizzera dove piace allo Young Boys, o magari ad una squadra di medio-bassa classifica in Serie A.

Tuttavia ci sarebbe anche una terza opzione che porterebbe alla cessione di Stankovic a titolo definitivo in Germania, più precisamente allo Stoccarda. Potrebbe esserci una sorta di effetto domino a livello mondiale tra i centrocampisti che coinvolgerebbe proprio i teutonici.

Da un lato il Real Madrid cerca il sostituto di Modric, dall’altro l’Inter potrebbe trovarsi a dover rimpiazzare Calhanoglu. Entrambi seguono Angelo Stiller in quel ruolo: il 24enne nazionale tedesco ha già una valutazione molto alta e, per battere la concorrenza dei blancos, il fondo Oaktree potrebbe decidere di sacrificare il giovane figlio d’arte.