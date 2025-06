Il sacrificio che Chivu ha chiesto all’Inter: Oaktree sgancia 55 milioni

Il nuovo allenatore dell’Inter potrebbe pretendere dalla società un investimento importante: il focus è su un ruolo

Un difensore centrale, un nuovo centrocampista, due attaccanti e, possibilmente, un altro esterno. Il colpo più vicino dovrebbe essere quello di Bonny: l’Inter ha già un mezzo accordo con il Parma. Per il centrocampista bisogna prima capire chi uscirà. Nel caso di partenza di Calhanoglu potrebbe arrivare un mediano. Con la cessione di Frattesi, l’Inter potrebbe investire su un’altra mezzala. E poi c’è il capitolo difensore centrale.

Secondo Il Giorno, Cristian Chivu avrebbe chiesto un sacrificio ai dirigenti interisti per rinforzare la difesa con il nome di Giovanni Leoni, il promettente giovane che ha allenato a Parma e sul quale ci sarebbe anche il Milan.

“Per la difesa, invece, Chivu avrebbe chiesto un sacrificio per arrivare al 18enne Giovanni Leoni, sul quale ha messo gli occhi da tempo anche il Milan“. Il problema è che il Parma chiede ora una cifra vicina ai 30 milioni. Dunque, per accontentare Chivu, Oaktree dovrebbe tirar fuori in pochi giorni più di 55 milioni: 30 per il centrale e 25 per Bonny.

Ma la proprietà americana non sembra pronta a spendere tanto per un diciottenne: vorrebbe valutare bene l’affare. E anche in questo caso c’è un problema: il Milan, nelle ultime ore, ha rotto gli indugi ed è pronto ad accelerare per strappare il diciottenne ai ducali.

Nuovi contatti con il Milan: l’Inter in svantaggio per Leoni

I rossoneri, su indicazione di Max Allegri, potrebbero avviare nuovi contatti sia con il Parma che con l’entourage del giovane. E, secondo alcune fonti, il ragazzo sarebbe più che lusingato dalla corte del Milan. Resta da capire come si comporterà il Parma. Gli emiliani hanno alzato il prezzo proprio per far capire di essere più disposti a trattenere Leoni, almeno per un altro anno, piuttosto che cederlo lasciandosi ingolosire dalla grande plusvalenza.

Il Milan ha il potere economico dopo la cessione di Marco Pellegrino, Tijjani Reijnders e Pierre Kalulu. E vendendo anche Theo Hernandez (che piace all’Al-Hilal e Atletico Madrid), Luka Jovic (seguito dal Botafogo e dal Cruz Azul), Musah (vicino al Napoli) e Malick Thiaw (sondato dal Bayer Leverkusen), i rossoneri potrebbero portare a termini diversi colpi in entrata.

Gli obiettivi dichiarati sono Modric, Jashari del Club Brugge, Xhaka del Leverkusen e Javi Guerra del Valencia a centrocampo e Maxime De Cuyper (sempre del Club Brugge) e Leoni per la difesa. Come nome per la difesa piace anche Comuzzo della Fiorentina. Dopodiché potrebbero essere tratti anche Andrea Cambiaso, Retegui, Vlahovic e Darwin Nunez del Liverpool.

Chivu perde Leoni

Giovanni Leoni è seguito anche dalla Premier. Si parla di una possibile offerta dal Tottenham. Secondo la stampa inglese, gli Spurs sarebbero già pronti a una prima offerta da 25 milioni di euro.

L’Inter ha ovviamente dei piani B. Si è parlato spesso di Mosquera, centrale ventenne del Valencia. Anche lui una scommessa, bravo nei contrasti e nella lettura del gioco, ma con poca esperienza. Il ragazzo ha solo un altro anno di contratto con il club spagnolo, quindi potrebbe essere ceduto con uno sconto.

Il Valencia, ovviamente, sta puntando al rinnovo e negli ultimi giorni ha incontrato in più occasioni gli agenti del ragazzo. Non è poi del tutto tramontata la pista che porta a De Winter del Genoa.