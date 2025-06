Inter senza pace, è ancora una volta colpa di Antonio Conte

L’ha spuntata di nuovo Antonio Conte. Inter costretta a cambiare obiettivo. Ormai è fatta con il Napoli

Hanno duellato per tutta la stagione per la vetta della classifica e ora anche sul calciomercato. E’ inevitabile quando ci si contende alcuni dei migliori calciatori dello scorso campionato di Serie A come stanno facendo Inter e Napoli.

In uno dei duelli in corso la stanno spuntando i partenopei che stanno per assicurarsi un rinforzo accostato da settimane anche all’Inter, peraltro non l’unico nel club di appartenenza. Il calciatore in questione è Dan Ndoye, l’attaccante del Bologna per il quale nelle scorse ore il Napoli ha compiuto un altro passo per superare definitivamente la concorrenza che non annovera solo l’Inter ma anche club esteri.

C’è stato infatti un ulteriore incontro tra i dirigenti del Napoli e gli agenti di Ndoye nel quale è stata sancita definitivamente l’intesa contrattuale tra le parti. Incontro dal quale sarebbe emersa anche la decisione del Bologna di assecondare la volontà dell’attaccante svizzero di trasferirsi in azzurro. Bologna che continua a valutare Ndoye 40 milioni, cifra che il Napoli punta ad abbassare con l’inserimento di una contropartita.

Ndoye vicino al Napoli, l’Inter si rifà con Bonny

Stando a Gianluca Di Marzio, lunedì prossimo potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere la trattativa. E’ previsto, infatti, un incontro tra il Napoli e il Bologna nel quale i partenopei ribadiranno la loro ultima offerta per Ndoye ovvero 30 milioni più il cartellino di Alessandro Zanoli, esterno destro per il quale ci sarebbe il gradimento del d.s. Sartori.

Nel summit di mercato, Napoli e Bologna parleranno anche di Sam Beukema, altro obiettivo seguito a lungo dall’Inter per la difesa. Il centrale olandese è valutato dal Bologna almeno 30 milioni, motivo per cui non è da escludere un’offerta complessiva del Napoli di 70 milioni (più Zanoli) per Ndoye e Beukema. Al difensore, peraltro, i partenopei avrebbero prospettato un ingaggio triplicato rispetto a quello attualmente percepito al Bologna.

Napoli che, per l’attacco, ha provato a insidiare l’Inter anche per Yoan Bonny del Parma. Nulla da fare. Il centravanti francese ha dato la sua parola ai nerazzurri e l’affare è in via di definizione. Marotta ha alzato ulteriormente l’offerta per il Parma portandola a 25 milioni più bonus inclusi. Gli emiliani tenteranno un ultimo rilancio a 25 milioni più bonus ma ormai ci siamo. Da valutare anche la possibilità di inserire Sebastiano Esposito nella trattativa. L’attaccante, in scadenza con l’Inter nel 2026, potrebbe comunque anche essere trattato a parte dai due club.

Se la trattativa per Bonny dovesse chiudersi a breve, non è escluso che l’attaccante francese possa essere aggregato all’Inter già per il Mondiale per Club. C’è la possibilità, infatti, in caso di qualificazione agli ottavi di aggiungere altri calciatori alla lista presentata prima dell’inizio del torneo. Ottavi che si disputeranno tra il 28 giugno e il 1 luglio.