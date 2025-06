“L’Inter rischia”: coinvolti tre calciatori, ecco i nomi

Annuncio in diretta che scuote il club nerazzurro, mentre la squadra di Chivu è impegnata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club

Non buona la prima. Cristian Chivu fa il suo esordio sulla panchina dell’Inter con un pareggio in rimonta per 1-1 contro i non certo irresistibili messicani del Monterrey. Un risultato che costringerà i nerazzurri a vincere le prossime due partite del Gruppo E del Mondiale per Club contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds e contro gli argentini del River Plate per assicurarsi il primo posto del girone e provare ad avere un accoppiamento più facile agli ottavi di finale.

Nelle pagelle di Interlive.it, tra i bocciati sono finiti il portiere Sommer e il difensore Acerbi, rei di aver agevolato il gol di testa di Sergio Ramos, oltre a Thuram entrato male in partita (e poi infortunatosi) dalla panchina. È ovvio che ci vorrà del tempo per assimilare le nuove idee di mister Chivu, sebbene si stia proseguendo sul modulo 3-5-2 del suo predecessore Inzaghi.

Ma come sottolineato da capitan Lautaro Martinez e da Darmian, ad esempio, sui corner a sfavore adesso c’è la marcatura a zona. Quello che è balzato maggiormente agli occhi della prestazione dei nerazzurri è che molti calciatori sono apparsi ancora una volta stanchi e fuori condizione, proprio come nella disastrosa finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Nuovo ciclo, Di Giovambattista avverte: “L’Inter deve stare attenta”

È chiaro, ad ogni modo, che la rosa che sta partecipando alla manifestazione iridata negli Usa non sarà la stessa che prenderà il via al campionato di Serie A nel week end del 23 e 24 agosto. Ci saranno nuovi acquisti dopo quelli di Sucic e Luis Henrique a fronte di qualche inevitabile cessione. Dalla difesa all’attacco, praticamente tutti i reparti hanno bisogno di innesti, sebbene il presidente Marotta abbia annunciato che non ci saranno rivoluzioni.

Non è di questo avviso Ilario Di Giovambattista, che nel corso della sua trasmissione su ‘Radio Radio’ ha lanciato un monito ai meneghini: “L’Inter deve stare attenta: se non si accorge che ci sono troppi giocatori vecchi o che comunque sono in nerazzurro da tanti anni e ormai hanno dato tutto, può essere un problema.

Dopo la finale di Monaco di Baviera si doveva chiudere con alcuni calciatori come ad esempio Darmian, Acerbi (entrambi a rischio taglio, come rivelato da Interlive.it) e lo stesso Sommer. Se possibile questi andrebbero cambiati: serve una sorta di rivoluzione, altrimenti l’Inter rischia una stagione anonima“.