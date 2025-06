Ancora Serie A, Arnautovic è pronto a firmare: contro l’Inter già ad agosto

Marko Arnautovic ha lasciato l’Inter. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A. C’è un club da tempo sulle sue tracce

Si è conclusa con il mancato rinnovo di contratto la seconda esperienza all’Inter di Marko Arnautovic. Nessun prolungamento temporaneo per fargli disputare il Mondiale per Club, come si era ipotizzato a ridosso delle settimane conclusive della stagione.

L’Inter ha preferito puntare sul rientro dai prestiti dei fratelli Sebastiano e Pio Esposito e lasciar andare Arnautovic e Correa. A differenza dell’ex compagno di squadra, quest’ultimo ha già trovato squadra e al Mondiale per Club ci è andato con il suo nuovo club, il Botafogo, vicino peraltro alla qualificazione agli ottavi di finale dopo il sorprendente 0-1 rifilato al PSG.

Benché ancora senza squadra, la certezza è che la carriera di Arnautovic proseguirà ulteriormente. La prossima stagione sarà importantissima per il 36enne attaccante austriaco che potrebbe avere anche la chance di disputare il suo primo Mondiale. Per l’Austria c’è un’opportunità irripetibile per tornare a disputare la competizione dopo 28 anni. Il girone con Bosnia, Romania, Cipro e San Marino è tutt’altro che impossibile. Ne è consapevole anche Arnautovic, il cui futuro chissà potrebbe essere ancora in Serie A.

Arnautovic in Serie A, c’è un club sulle sue tracce: subito avversario dell’Inter ?

Indiscrezioni di stampa circolate nei giorni scorsi confermano che su Arnautovic c’è ancora l’interesse del Torino. I granata hanno già provato ad ingaggiarlo a Gennaio e ora potrebbero riprovarci spinti dall’esigenza di trovare almeno un sostituto di esperienza a Sanabria che ha lasciato il club da svincolato. L’interesse del Toro per Arnautovic potrebbe concretizzarsi a una sola condizione ovvero con una rinuncia dell’attaccante allo stipendio percepito nell’ultimo biennio all’Inter che è stato di circa 3 milioni netti a stagione.

Qualora Arnautovic diventasse un nuovo attaccante del Torino, per lui potrebbe esserci già una sfida immediata contro la sua ex squadra. L’Inter, infatti, affronterà i granata, in casa, nella prima giornata della prossima Serie A. Si conoscono già data e orario della partita, in programma lunedì 25 agosto alle 20.45. Inter che – lo ricordiamo – disputerà anche il secondo turno a San Siro contro l’Udinese, domenica 31 agosto alle 20.45.

L’altra squadra interessata ad Arnautovic è la Stella Rossa di Belgrado. L’austriaco, in un’intervista rilasciata in primavera, ha svelato di essere un grande tifoso della squadra serba che potrebbe consentirgli di disputare anche un’altra edizione di Champions League. Per Arnautovic potrebbero arrivare anche offerte dalla Saudi League da parte di club in grado anche di elargirgli lo stesso ingaggio percepito all’Inter.