Chivu esalta la squadra: “Ha dato tutto, felice per Carboni”. Lautaro: “Dobbiamo essere più umili”

L’Inter vince contro l’Urawa ma con troppa fatica: le parole di Chivu alla fine del march del Mondiale per Club

Le impressioni non sono del tutto positive: la squadra ha faticato tantissimo negli ultimi 20 metri di campo ed è stata prevedibile nella gestione della palla. Il goal di Carboni, tornato dopo il lungo infortunio, dà un senso a una gara sotto più punti di vista deludente.

Ai microfoni di DAZN Cristian Chivu ha parlato di una “partita seria“, dichiarandosi soddisfatto della prestazione della squadra. “Abbiamo provato in tutti i modi a vincere. Loro hanno difeso molto bassi. Poi abbiamo cercato di sfruttare i cross con Pio. Abbiamo creduto fino in fondo e ce l’abbiamo fatta. Mi hanno reso orgoglioso, hanno dato tutto quello che avevano“.

Il nuovo allenatore nerazzurro ha poi parlato anche dei due giovani che ha già allenato in Primavera… “Su Valentin c’è tanto da dire ma potrei nominare Pio, Luis Henrique e Sucic che ha dato il massimo. Valentin è alla prima partita da otto mesi, gli ho parlato ieri. Sono felice per lui, ha lavorato sodo e ha lavorato tanto. Vederlo così felice mi fa piacere“.

Chivu promuove l’Inter: “Continueremo con due sottopunta“

“Parlare di moduli con una squadra che si è difesa in area di rigore è difficile. Avrei lasciato lo schema con i due sottopunta sullo 0-0 ma stando sotto abbiamo messo Pio per riempire meglio l’area“, ha continuato il tecnico nerazzurro.

Il secondo a parlare è stato Bastoni. Per il centrale, era importante riassaporare il gusto della vittoria. “Siamo sempre stati concentrati, forse dobbiamo tornare più liberi e spensierati. Questa è stata una stagione estenuante. Ma non siamo qui in vacanza, vogliamo portare in alto il marchio Inter ed è quello che stiamo provando a fare“.

Bastoni ha aggiunto che la squadra avrà modo per assimilare i nuovi dettami tattici di Chivu: “Avremo modo di lavorare col mister, ora non ha tempo materiale per allenare nuovi concetti. Sta lavorando molto sulle teste ora, è una persona super, è entrato a gamba tesa nello spogliatoio e siamo felici di questo“.

Carboni c’è: “Imparo da Lautaro“

Il grande protagonista della serata, Valentin Carboni, si è detto soddisfatto della rete e del ritorno in campo: “In questi mesi ho sofferto, il goal è un premio. Per me Lautaro è un esempio… adesso lo posso vedere da vicino come si allena e mi ispiro la fame che ha”.

“Cerco di seguire quello che fa e di imparare dalla sua mentalità. Il mio obiettivo è quello di allenarmi e stare a disposizione del mister, alla fine sto continuando con il mio recupero che non è ancora finito“, ha continuato il giovane argentino.

Lautaro a Dazn: “Ci dobbiamo sporcare le mani perché queste cose contano. Come squadra dobbiamo alzare il nostro orgoglio, essere umili e saper soffrire” pic.twitter.com/G9QsVZCDzx — Interlive (@interliveit) June 21, 2025

Capitan Lautaro ha invece dettato le regole per i compagni: “Dobbiamo essere umili e saper soffrire. Quando pensi e vuoi le cose è più facile: ecco come è nato il goal“. Darmian ha invece spiegato che Chivu sta portando idee nuove: “Noi ci siamo messi subito a disposizione. Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. A livello umano cerca sempre il dialogo, perché è stato un grande giocatore e sa creare il rapporto giusto con tutti“.