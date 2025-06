Chivu sceglie il nuovo regista: soluzione inedita per la Serie A

Uno dei temi caldi nella nuova gestione Chivu è la scelta del nuovo regista: occhio a una soluzione inedita

L’Inter è al bivio per il futuro. C’è un Mondiale per club da onorare e in cui bisogna dare il massimo, ma allo stesso tempo la voglia di rifondare rimane e pare sempre più impellente, soprattutto dopo una finale di Champions League persa malamente contro il Psg e che bisogna dimenticare al più presto. Dopo il cambio di allenatore e la scelta di Cristian Chivu, sono arrivate una serie di novità davvero importanti e che potrebbero essere sempre di più con il passare del tempo.

Per la prossima stagione, però, molto passa inevitabilmente dal calciomercato, lì dove la Beneamata ha ancora tanto da fare e in cui sono già state scandite alcune necessità impellenti e ruoli da coprire. Bisognerà capire quale sarà la volontà di Hakan Calhanoglu, finito in orbita Galatasaray, ma se il turco dovesse andare via e unirsi alla squadra che ha sempre tifato, la priorità diventerebbe l’arrivo di un nuovo regista.

La novità è che non bisogna pensare solo a un playmaker puro, in grado di creare gioco e imbastire l’azione nel migliore dei modi. I posizionamenti a centrocampo richiesti da Chivu sono ben diversi da quelli di Inzaghi, per cui potrebbe cambiare qualcosa anche in tal senso.

L’Inter ripensa al mediano davanti la difesa: soluzione inedita

Se si pensa alla storia dell’Inter negli ultimi anni, il ruolo di mediano davanti la difesa è stato sempre ricoperto da calciatori di grande corsa e qualità, in grado di dare velocità alla manovra e cambiare spesso lato del campo, in modo da sfruttare al massimo l’azione dei quinti di centrocampo.

Dopo Brozovic, si è passati addirittura a un ex trequartista dai piedi buoni come Hakan Calhanoglu, che ha dato ottimi risultati in quella zona di campo. Se la sua era dovesse finire, Chivu potrebbe approfittarne per portare avanti un vero e proprio esperimento.

Piuttosto che puntare su un regista puro, potrebbe essere scelto un calciatore che ha come principale qualità altre caratteristiche, a partire dalla fase di pressing, la facilità di corsa e il recupero del pallone. In questa fase, la priorità è curare la fase difensiva e un profilo del genere permetterebbe all’Inter di gestire al meglio quest’aspetto e di staccare in avanti le mezzali, con e senza palla. In tal senso, il nome migliore per sostituire Calhanoglu sarebbe quello di Ederson, che però ha una valutazione altissima, sui 60 milioni di euro.