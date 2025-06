Ederson-Inter, cifra folle e sfida a Inzaghi: le ultime | INTERLIVE

Ederson è uno dei nomi caldi per il calciomercato dell’Inter: le difficoltà, però, non mancano per il calciatore brasiliano

Sarà un’estate di tanti rumors e possibile rivoluzione in casa Inter. I nerazzurri potrebbero muoversi parecchio sul calciomercato alla ricerca degli incastri giusti per ringiovanire e migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

È lì che in questa fase si stanno concentrando rumors e manovre nella Beneamata, in attesa delle cessioni prima delle entrate. Non è ancora chiaro quale sarà l’impiego di Davide Frattesi, e quindi il futuro della mezzala a Milano. Lo stesso vale per Kristjan Asllani, che potrebbe finire nel mirino di diversi club italiani e stranieri.

Allo stesso tempo, attenzione a ciò che potrebbe succedere nei prossimi giorni per quanto riguarda Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray è forte sul turco, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale all’Inter e inizialmente potrebbe non essere così alta come si aspetterebbe l’Inter. Al momento, Marotta e Ausilio non hanno iniziato trattative per il sostituto, ma iniziano a guardarsi attorno. Tra i profili emersi con forza nelle ultime ore, c’è anche quello di Ederson.

Ederson piace molto all’Inter, ma le cifre sono altissime

Interlive.it ha verificato le possibilità e le condizioni per l’arrivo del mediano dell’Atalanta tra i vicecampioni d’Europa. Innanzitutto, i riscontri indicano che la Dea è pronta ad alzare il muro per uno dei suoi migliori calciatori: la richiesta iniziale parte addirittura da 60 milioni di euro, soprattutto in questa fase del mercato.

Infatti, i bergamaschi hanno già incassato diversi interessi internazionali, tra cui spicca quello dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Ci sono stati sondaggi anche dalla Premier League, e da quelle parti girano cifre davvero importanti, per cui si potrebbe arrivare ben presto alla valutazione richiesta dall’Atalanta, in caso di affondo.

L’Inter comunque non molla la presa e aspetterà le evoluzioni in essere sia per quanto riguarda Calhanoglu, sia per Ederson. La speranza è che con il passare delle settimane ci possa essere uno sconto, che dipenderebbe anche dalla volontà del calciatore, entrato anche nel giro della Nazionale brasiliana con Carlo Ancelotti. E tanto dipenderà anche dall’eventuale incasso che porterebbe Calhanoglu, per cui comunque il giro dei sostituti è già scandito – Ederson ha caratteristiche importanti, ma diverse da quelle del regista turco.