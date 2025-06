Inter, hanno già fatto fuori Chivu: “Torna Mancini”

Ancora scarsa fiducia nei confronti del nuovo allenatore nerazzurro, per alcuni il suo mandato avrà vita breve e invocano il nome dell’ex

Sembra tutto pronto per il secondo impegno del Mondiale per Club. O quasi. Almeno in partenza, contro il Monterrey, Cristian Chivu non ha disfatto l’impianto tattico costruito dal predecessore Simone Inzaghi e ha deciso di non stravolgere la formazione titolare.

A meno dell’unico, grosso cambiamento a centrocampo dettato dall’infortunio di Hakan Calhanoglu, al posto del quale è stato impiegato Kristjan Asllani. Mentre il nuovo acquisto Petar Sucic, dato inizialmente fra i favoriti alla presenza dal primo minuto, ha rappresentato soltanto un’alternativa al ruolo, proprio per non uscire troppo al di fuori di schemi già ben rodati.

L’obiettivo ultimo resta infatti quello di svolgere una competizione complessivamente soddisfacente, anche nella speranza di ingraziarsi i tifosi. Perché ad oggi il neo allenatore dell’Inter, sopraggiunto con una certa urgenza a Milano dopo l’addio di Inzaghi ed il mancato approdo di Cesc Fabregas, non gode ancora del grado di fiducia che buona parte degli appassionati nerazzurri sarebbero disposti ad offrire al proprio condottiero.

Tifosi dubbiosi di Chivu, sarebbe già da scartare per far spazio a Mancini

Qualcuno, soprattutto sui social, non avrebbe neppure intenzione di attendere gli sviluppi della prossima stagione.

Partendo prevenuto sulle qualità di Chivu e sulla sua relativa inesperienza in Serie A, oltre che in scenari ben più complessi come quello di Champions League, c’è chi crede che il suo mandato possa durare davvero poco. Questione di pochissimi mesi: due o tre, al massimo.

I risultati parleranno da soli e arriverà poi il tempo, per la dirigenza, di valutare nuove strade. La strada della separazione con il rumeno ex Parma e quella del suo eventuale rimpiazzo. Da dimenticare, però, nomi del calibro di Fabregas o Roberto De Zerbi. Piuttosto, piace parecchio Roberto Mancini.

“A metà stagione tornerà lui”, scrive un utente, mosso dalla nostalgia di tempi passati e senza dubbio positivi per la storia dell’Inter. Eppure appare inverosimile che la dirigenza nerazzurra, dall’alto di una invidiabile capacità di giudizio, possa scegliere di sollevare prematuramente Chivu dal proprio incarico senza avergli dato modo di mettersi in gioco per almeno un’annata.