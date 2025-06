Inter su Stiller: scambio con lo Stoccarda, sacrificato un talento

Angelo Stiller è uno dei nomi nel mirino dell’Inter in caso di addio di Calhanoglu: occhio allo scambio

Non sono pochi i nomi che sono stati accostati all’Inter nell’ultimo periodo, soprattutto nel cuore del centrocampo. È lì che agisce Hakan Calhanoglu, che ha fatto la fortuna dei meneghini negli ultimi anni grazie alla sua capacità di orchestrare il gioco, le qualità balistiche e l’abilità nei calci piazzati. Insomma, il turco è un vero e proprio leader del gruppo e, se dovesse partire, ci sarebbe bisogno di un altro nome di primo livello per prendere il suo posto.

Tra i tanti profili accostati all’Inter nell’ultimo periodo, spicca quello di Angelo Stiller. Stiamo parlando di un regista di grande qualità, molto bravo nella creazione del gioco, nello smistamento del pallone e con la capacità di mandare puntualmente in porta i compagni, con grande eleganza. Su di lui è piombato anche il Real Madrid e tra Spagna e Germania in tanti hanno iniziato a chiamarlo “piccolo Kroos”, un paragone niente male per un ragazzo giovane ma con un talento evidente.

Per l’Inter non sono poche le difficoltà per portarlo ad Appiano Gentile. Innanzitutto, la concorrenza potrebbe diventare sempre più folta nel prossimo futuro e attenzione anche alla valutazione dello Stoccarda, che partirà da una base d’asta da 40 milioni di euro. L’Inter, però, non molla e potrebbe sfruttare un’arma segreta per arrivare al ragazzo.

Inter, tentativo di scambio per Stiller: c’è di mezzo Stankovic

Nello stesso ruolo di Stiller gioca Aleksander Stankovic. Il 19enne, prodotto del vivaio nerazzurro, ha vissuto una stagione straordinaria con la maglia del Lucerna. In Svizzera ha giocato 38 partite, mettendo in evidenza tutte le sue qualità tecniche e balistiche e rivelandosi uno dei calciatori più forti del campionato, a dispetto della giovane età.

Gli interessi per il ragazzo sono diventati tanti negli ultimi mesi e la sua valutazione è schizzata a una cifra sui 10 milioni di euro. Per questo, l’Inter attiverà sicuramente la clausola di riacquisto presente nel contratto con il Lucerna e che vale 3,2 milioni di euro.

Per la filosofia dello Stoccarda, Stankovic potrebbe essere l’ideale per ripartire dopo l’addio di un talento unico come Stiller. Proprio per questo, l’Inter potrebbe proporlo come parziale contropartita nell’operazione per il tedesco. L’investimento sarebbe comunque molto importante, ma in una zona così delicata del campo bisogna puntare al meglio, anche a costo di qualche sacrificio eccellente.