Pavard fuori, scelta obbligata per Chivu: cosa ha avuto il francese

Inter-Urawa: il francese era dato sicuro titolare, invece al suo posto è stato schierato Darmian

Ha sorpreso non poco l’assenza di Pavard dall’undici titolare per il match contro l’Urawa Reds valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Il francese era dato come sicuro titolare nel terzetto difensivo, invece al suo posto è stato schierato Darmian con de Vrij al centro e Carlos Augusto, anziché Bastoni, sul centro-sinistra.

L’esclusione di Pavard è stata comunque obbligata per mister Chivu. Il numero 28 ha avuto un riacutizzarsi del problema alla caviglia accusato nel match di campionato contro la Roma del 27 aprile scorso. Il tecnico nerazzurro e lo staff medico hanno preferito non rischiarlo, preservandolo di fatto per l’ultimo incontro del girone col River Plate in programma giovedì 26 giugno.