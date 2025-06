Allarme Inter, la confessione: “Si sono persi gli stimoli”

I nerazzurri di Chivu impegnati per il Mondiale per Club negli Usa, ma ci si interroga già sulla prossima stagione. L’annuncio in diretta fa tremare i tifosi

Come sarà la prossima stagione dell’Inter? La domanda è lecita perché ci sono tanti punti interrogativi. In questo momento i nerazzurri stanno disputando il Mondiale per Club negli Stati Uniti, un trofeo certamente importante ma che non deve distrarre dal focus di una nuova annata che si annuncia molto difficile e ricca di impegni. Anzitutto bisognerà capire quale sarà la rosa che costruiranno gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin.

Tra i calciatori in uscita ed i nuovi acquisti, potrebbero muoversi almeno una quindicina di giocatori. E poi bisognerà capire se la scelta di Cristian Chivu è stata quella giusta oppure un azzardo. Il tecnico rumeno, dopo le tredici panchine in Serie A con il Parma della passata stagione, per la prima volta inizierà un campionato dalla prima giornata e lo farà alla guida di una squadra che ambisce allo scudetto e che avrà anche l’impegno infrasettimanale della Champions League.

Da questo punto di vista, sarà fondamentale il supporto da parte di tutto l’ambiente, a cominciare dai tifosi. Sappiamo bene che San Siro può essere il dodicesimo uomo in campo per trascinare la squadra, ma al teatro del calcio non vengono risparmiati fischi e critiche a chi non è ritenuto all’altezza. Per ora i supporter dell’Inter si dividono in chi è fiducioso e chi invece teme un forte ridimensionamento.

Fratini avvisa l’Inter: “Non è detto che chi ha dato tanto riesca a farlo ancora”

Il quadriennio targato Simone Inzaghi si è chiuso nel peggiore dei modi, con la sonora sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Per non parlare dei continui botta e risposta tra il tecnico piacentino passato ai sauditi dell’Al Hilal ed il presidente nerazzurro Beppe Marotta per un addio che ha lasciato l’amaro in bocca. Ora bisogna voltare pagina, come sottolinea il noto talent scout Michele Fratini.

“L’Inter dovrà riconsacrarsi con un allenatore che conosce l’ambiente, avendo allenato la formazione Primavera due stagioni fa, che ha fatto bene a Parma e che come persona è veramente uno spettacolo – le sue parole alla trasmissione ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina YouTube di CMIT – Vediamo che squadra riescono ad imbastire. Il ciclo di Inzaghi è finito: calciatori che finora hanno dato 200, non è detto che riescano a darlo ancora. Quando perdi due finali di Champions, perdi anche gli stimoli. Per non parlare dello scudetto buttato per un punto”.