Colpo a costo zero in Serie A, l’ex Inter Gagliardini pronto a dire sì

Ha fatto parte di ben 4 Inter diverse. Tutte formazioni allenate da tecnici di assoluto valore, in un lento ma inesorabile processo che ha visto la formazione nerazzurra prima qualificarsi con continuità alla Champions League, poi a vincere Coppe Italia e Supercoppa in serie e capace anche di alzare al cielo uno Scudetto. Il 19esimo. Già perché nell’anno della ‘stella’, quella conquistata dalla Beneamata sotto l’era Simone Inzaghi, lui se n’era già andato. A costo zero.

Esploso da giovanissimo come uno dei migliori prospetti del calcio italiano, messosi in luce nell’Atalanta prima di approdare sulla sponda nerazzurra di Milano dal gennaio del 2017 al giugno del 2023, Roberto Gagliardini ha confermato solo in parte le grandi qualità mostrate nella prima giovinezza. Un percorso comunque di tutto rispetto, che ha permesso al nativo di Bergamo di accumulare 7 presenze tra le fila della Nazionale maggiore.

Dopo 190 gettoni in tutte le competizioni nell’Inter, alla fine della stagione 2022/23 il centrocampista ha scelto l’ambizioso progetto Monza per sentirsi nuovamente protagonista in un club di Serie A. Dopo una buona prima stagione agli ordini di Raffaele Palladino però, ecco abbattersi la mannaia della sfortuna. Che non guarda in faccia a nessuno.

Al di là infatti della disgraziata annata collettiva dei brianzoli – retrocessi con diverse giornate di anticipo quasi senza colpo ferire – Gagliardini è sceso in campo solo in 8 occasioni. Tormentato da tre infortuni distinti, il più grave dei quali lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per ben 140 giorni filati.

‘Tenorrafia del tendine del muscolo retto femorale destro‘: questa la diagnosi, che ha comportato un’operazione svoltasi a fine ottobre 2024 presso la Clinica Madonnina di Milano ed eseguita dal professor Lasse Lempainen. Questo il secondo dei tre infortuni occorsi in stagione alla sfortunato giocatore, che però ora vuole riprendersi assolutamente quello che il destino gli ha temporaneamente tolto in un’annata da dimenticare sia a livello personale che collettivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, complice un contratto in scadenza al 30 giugno che il calciatore non ha alcuna intenzione di rinnovare col retrocesso Monza, ben due club di Serie A sarebbero interessati al suo profilo.

Si tratta del nuovo Parma del tecnico Carlos Cuesta e del Genoa di Patrick Vieira, pronti a scommettere sulle qualità del centrocampista per la nuova stagione. Il colpo low cost sembra davvero una corsa a due.