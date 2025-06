Dalla Juve all’Inter: Marotta lo prende 6 anni dopo

Marotta può chiudere un colpo molto importante per il calciomercato dell’Inter: può arrivare sei anni dopo la prima trattativa

L’Inter è riuscita a superare lo scoglio Urawa e a portare a casa tre punti fondamentali per restare in corsa al Mondiale per club. Ora per il passaggio del turno sarà decisiva la partita contro il River Plate, con i messicani che hanno bloccato gli argentini sullo 0-0 e si sono guadagnati la chance di restare in corsa nel torneo.

Ma la competizione non è solo uno scenario molto interessante sul campo, per quello che stanno riuscendo a fare le sudamericane, anzi è anche un torneo particolare che arriva a cavallo tra una stagione e l’altra, quindi può dare indicazioni decisamente interessanti in termini di calciomercato.

La partita contro l’Urawa ha messo in luce che l’Inter ha ancora tanto da fare, soprattutto a livello di pericolosità offensiva. Se le squadre si chiudono in blocco basso, i nerazzurri hanno grande difficoltà a scardinarle e a far sì di saltare l’uomo e creare giocate che possano fare la differenza. Una volta sistemato l’attacco, bisognerà tener conto della necessità impellente di portare a Milano un fantasista e il profilo giusto è un pallino di Marotta che gioca in Premier League.

Inter, ritorno di fiamma per Kulusevski: Marotta lo prende 6 anni dopo

Era praticamente tutto fatto per il trasferimento di Dejan Kulusevski dal Parma all’Inter, con Marotta e tutto il club nerazzurro che stravedeva per il calciatore e l’aveva praticamente bloccato. Alla fine, però, tutto è saltato e sicuramente non per la volontà della Beneamata, bensì per un inserimento molto forte della Juve, che è riuscita a chiudere l’affare con i gialloblù.

Era una scelta che poteva costargli la carriera, visto che in bianconero le cose sono andate piuttosto male, ma le qualità del ragazzo sono indubbi e infatti ci ha provato il Tottenham, in cui ha decisamente alzato il suo rendimento e regalato stralci di gioco del livello auspicato.

Tra gol, assist e belle giocate, ora potrebbe essere molto utile a Chivu. Ha velocità, resistenza, forza fisica e tanta qualità rientrando con il mancino. Per questo, potrebbe dare tanto sia nel 3-5-2, sia nel 3-4-2-1, alle spalle di una punta. Marotta è disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro e non è detto che basteranno, nonostante si parli del trasferimento da mesi.