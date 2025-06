Inter, rivoluzione in porta: Chivu sceglie il nuovo numero uno

Una squadra solida passa anche dalla scelta del portiere: Cristian Chivu è chiamato a scegliere il prossimo numero uno

Il percorso dell’ultima stagione, che ha portato l’Inter fino in fondo a tutte le competizioni, si è basato anche sulle prestazioni di un grande portiere come Yann Sommer. Lo svizzero è stato fondamentale in semifinale contro il Barcellona, mostrando i pezzi fortissimi del repertorio, con interventi decisivi e qualità fuori dal comune anche nel gioco con i piedi.

Il numero uno ha avuto prestazioni ottime e inaspettate dal suo arrivo all’Inter, diventando uno dei leader assoluti del gruppo, ma non è detto che basti anche per avere il posto da titolare anche per la prossima stagione. L’estremo difensore non è più giovanissimo e non sta giocando un gran Mondiale per club.

Non si ricordano sue parate, anzi spesso è parso in ritardo in interventi che erano assolutamente alla sua portata. Contro l’Urawa ha dovuto spesso fare da spettatore, ma nell’unica occasione in cui i giapponesi sono arrivati dalle sue parti, ha subito il gol. Nel prossimo futuro potrebbero esserci importanti novità proprio per la porta dell’Inter.

L’Inter cambia numero uno: Chivu sceglie il portiere

Negli ultimi mesi, si è parlato davvero tante volte di un possibile avvicendamento tra i pali. Donnarumma, Carnesecchi e a volte anche Meret sono stati accostati alla Beneamata, ma nessuno di loro arriverà ad Appiano Gentile, sicuramente non la prossima estate.

L’Inter ha effettuato un investimento davvero importante per Josep Martinez. L’estremo difensore ex Genoa ha aspettato sapientemente alle spalle di avere le sue occasioni, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, mostrando tutte le qualità del suo repertorio.

Meria sicuramente una chance dal primo minuto e la avrà molto presto. L’attuale parte di stagione è la coda dell’anno precedente, per cui si sta andando nel segno della continuità e Sommer merita la titolarità. Con l’inizio della nuova stagione, però, le cose potrebbero cambiare e Chivu potrebbe dare una maglia da titolare a un talento come Josep Martinez che ha maggiore fisicità, bravura in uscita e un futuro radioso davanti. L’alternanza con Sommer potrebbe esserci, ma a gerarchie ribaltate.