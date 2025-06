Inter, svolta per Pio Esposito: le sue chance di restare | INTERLIVE

Francesco Pio Esposito è uno degli uomini più chiacchierati del momento: le ultime sul suo futuro all’Inter

L’attacco che la società metterà a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione resta un rebus, ma di sicuro al Mondiale per club la situazione è davvero pessima per i nerazzurri oltre ogni peggiore ipotesi. Infatti, dopo gli addii di Correa e Arnautovic, sono stati aggregati alla prima squadra Sebastiano e Pio Esposito, ma anche Valentin Carboni, reduce dal grave infortunio al ginocchio.

Una volta in America, però le cose stanno andando peggio del previsto. Marcus Thuram ha denunciato un livello di forma pessimo ed è bastato uno spezzone di gara contro il Monterrey a garantirgli un affaticamento muscolare. C’è bisogno di riposo, di recuperare le energie fisiche e mentali, ma anche di pianificare chi e come potrebbe migliorare la situazione da agosto in poi.

La dirigenza è ben consapevole di come si è evoluta la situazione e infatti si sta muovendo con tempestività per chiudere uno o due colpi in attacco. Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino all’Inter per una cifra complessiva da 25 milioni di euro e sarà il vice Thuram, in grado di lottare per un posto con il figlio d’arte e garantirgli le dovute rotazioni offensive. Nel frattempo, si continua a ragionare anche sul destino di Rasmus Hojlund, che l’Inter vorrebbe prelevare in prestito dal Manchester United. In questo caso, servirà più tempo ma è chiaro che la situazione del danese abbia un impatto anche sul futuro di Francesco Pio Esposito.

Le ultime sul futuro di Pio Esposito: il prestito resta l’ipotesi più probabile

Negli scorsi mesi, l’Inter ha avuto davvero parecchi avvicinamenti per il bomber che ha militato nello Spezia nell’ultima stagione. Il giovane centravanti italiano è diventato capocannoniere in Serie B e ora molti tifosi vorrebbero che rimanesse a Milano già per la prossima stagione, visto che il nuovo progetto ripartirà essenzialmente dai giovani.

In realtà, le cose non stanno andando proprio in questa direzione. Secondo quanto risulta a Interlive.it, il calciatore e il suo entourage non hanno intenzione di restare come quinta punta, avendo quindi poco spazio a disposizione per giocare con continuità. A quel punto, meglio un club di Serie A che punti su di lui come titolare e dove potrebbe continuare il suo progetto di crescita.

Con gli ultimi sviluppi su Bonny e Hojlund, resta questa l’ipotesi più probabile, ma occhio al Mondiale per club. Se Pio Esposito si dovesse dimostrare già pronto e decisivo negli Stati Uniti, le valutazioni di Chivu – che lo conosce benissimo – e del suo entourage potrebbero cambiare. Per il giovane bomber italiano, la partita resta aperta e dipende anche dalla volontà del Manchester United di liberare Hojlund a titolo temporaneo.