L’Inter non lo vuole più: si trasferisce al Milan per 35 milioni

Il club nerazzurro si defila dalla corsa al giovane attaccante, che pure era stato seguito per mesi: se lo prendono i rivali cittadini

Sembrava il profilo perfetto. Per età, per la naturale somiglianza – come caratteristiche fisiche e di gioco, come percorso di carriera, nonché come nazionalità – con un certo Lautaro Martinez, il giovane bomber sudamericano era stato indicato da tutti come un colpo che l’Inter avrebbe fatto bene a concludere il prima possibile. Anticipando sul tempo una concorrenza che si stava facendo via via più agguerrita.

Poi, come spesso accade per obiettivi di mercato seguiti per troppo tempo senza che si registrino significativi progressi, la pista è stata un po’ mollata dal presidente nerazzurro Beppe Marotta, le cui intenzioni di mercato sono un cambiate con l’avvento di Oaktree.

E dire che il dialogo col Bologna, il club proprietario del cartellino di Santiago Castro, il talento argentino che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione in maglia rossoblù, era stato avviato da tempo. Poi qualcosa si è rotto. La società emiliana, ferma sulla valutazione di 40 milioni, ha fatto muro fino a blindare il calciatore da tentazioni esterne. Almeno così è stato fino a qualche settimana fa.

L’Inter esce dalla corsa a Castro: irrompe il Milan

Il problema, se si può definire tale, è che nel frattempo la Beneamata, presa dalla corsa Scudetto e dalla preparazione ad una finale di Champions poi naufragata con la batosta subita dal PSG, aveva di fatto abbandonato il corteggiamento sull’argentino.

Contestualmente, complice la rivoluzione tecnica registrata a casa dei rivali cittadini (che hanno assunto Igli Tare come Ds e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore), sulla punta argentina avrebbe fatto irruzione il Milan.

Con Tammy Abraham già virtualmente messo alla porta e i dubbi che sembrerebbe poter suscitare il profilo di Santi Gimenez nel gradimento del mister, Castro potrebbe essere il colpo perfetto per l’attacco rossonero.

Un po’ a sorpresa, riferiscono rumors la cui paternità è da attribuire a ‘Transferfeed.com’, sembra che il club emiliano abbia abbassato le sue pretese economiche sul ragazzo, voglioso di fare il salto in una big del massimo campionato.

35 milioni potrebbe essere la nuova valutazione del classe 2004, un talento che difficilmente il Bologna, al netto delle rinnovate ambizioni alimentate dall’ottima stagione appena conclusa, può trattenere ancora a lungo tra le proprie fila.