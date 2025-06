L’Inter punta un talento generazionale: Chivu dice sì

L’Inter deve ancora concludere diverse operazioni sul calciomercato: i nerazzurri puntano un talento generazionale, sì di Chivu

Il presente parla di un’Inter che vuole fare bene al Mondiale per club, ma intanto la dirigenza deve anche lavorare al futuro e dovrà essere molto diverso rispetto a quello che è accaduto nelle ultime settimane, dopo la delusione in campionato e soprattutto in finale di Champions League contro il Psg.

Ora l’obiettivo è voltare pagina e farlo attraverso un centrocampo molto diverso rispetto al recente passato. Mkhitaryan dovrebbe essere agli ultimi mesi con la maglia nerazzurra, Calhanoglu ha richieste da Turchia e Arabia. Anche tra le seconde linee potrebbero cambiare davvero molte cose.

Infatti, Asllani sta cercando di convincere Chivu negli Stati Uniti, ma la sua permanenza non è affatto sicura. Allo stesso tempo, c’è anche da valutare la posizione e il minutaggio di Davide Frattesi, che se dovesse scendere in campo quanto l’anno scorso, potrebbe dire addio a suon di milioni. In tutto ciò, c’è da trovare i giusti obiettivi in entrata e Marotta e Ausilio potrebbero trovare le soluzioni giuste in Bundesliga, lì dove gioca un vero e proprio talento generazionale.

L’Inter punta Hugo Larsson: nuovo talento generazionale

Con la maglia dell’Eintracht Francoforte, gioca un ragazzo che ha fatto benissimo nell’ultima stagione e ha mostrato a tratti qualità incredibili, tanto da attrarre alcune delle maggiori big europee. Stiamo parlando di Hugo Larsson, centrocampista di soli 20 anni che ha realizzato tre gol in Bundesliga e tre in Europa League.

Non è dalle marcatura, però, che si possono comprendere al meglio le qualità del ragazzo. Lo svedese è un tipico box to box moderno, ha grande facilità di corsa, un tiro secco e praticamente imparabile, caratteristiche unite alla capacità di essere sempre utile e ben presente per la squadra, coprendo diverse zone del campo.

La sua collocazione ideale è mediano nel centrocampo a due, ma può giocare sia come centrale a tre sia come mezzala. L’Inter è interessata e vede in lui grandi margini di miglioramento sotto il profilo fisico, ma il grande problema resta la valutazione economica. Infatti, l’Eintracht vuole 40 milioni di euro per cedere lo svedese. Vedremo, anche in base alle cessioni, se la Beneamata investirà una cifra tanto importante o punterà su altri nomi.