Mondiale per Club: Inter si qualifica agli ottavi se… Ecco tutte le combinazioni

La sofferta vittoria contro l’Urawa pone l’Inter nelle condizioni di poter ambire alla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Queste le combinazioni utili ai nerazzurri in vista dell’ultimo match del girone con il River Plate

Un gol vitale quello segnato da Valentin Carboni che ha regalato all’Inter la prima vittoria nel girone E del Mondiale per Club.

Un 2-1 in rimonta soffertissimo quello ottenuto dai nerazzurri contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, passati in vantaggio in avvio di primo tempo con Watanabe e ripresi, dopo un lungo assedio, dalla rovesciata di Lautaro Martinez. La vittoria dell’Inter ha preceduto lo 0-0 tra River Plate e Monterrey che ha decretato questa classifica prima dell’ultima giornata nel girone

River Plate 4 punti (+2 differenza reti) Inter 4 punti (+1 differenza reti) Monterrey 2 Urawa 0

C’è già un verdetto nel gruppo E ovvero l’eliminazione della compagine giapponese, sconfitta al debutto anche dal River Plate. L’ultima e decisiva giornata del girone è in programma giovedì 26 giugno alle 3 di notte con Inter-River Plate e Monterrey-Urawa Red Diamonds che si giocheranno in contemporanea.

L’Inter si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club se … tutte le combinazioni utili

Con l’attuale situazione di classifica del Gruppo E, Inter, River Plate e Monterrey in lotta per una delle prime due posizioni che garantiscono l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Vediamo dunque quali sono le combinazioni utili all’Inter per passare agli ottavi di finale.

L’Inter si qualifica se:

batte il River Plate: è il risultato che garantirebbe il primo posto nel girone

pareggia con il River Plate e il Monterrey non vince con l’Urawa

Con il pareggio eventuale tra Inter e River Plate e la vittoria del Monterrey contro l’Urawa, le tre squadre potrebbero ritrovarsi tutte a 5 punti. In questo caso, le combinazioni per la qualificazione sono le seguenti in base a classifica avulsa e differenza reti

In caso di 0-0 tra Inter e River Plate e vittoria del Monterrey con l’Urawa, agli ottavi andrebbero i nerazzurri e il Monterrey

In caso di 1-1 tra Inter e River e vittoria del Monterrey, passa l’Inter e la squadra che avrà la migliore differenza reti tra il River e i messicani

In caso di 2-2; 3-3; 4-4 passano Inter e River anche se il Monterrey dovesse battere l’Urawa. In questo caso, nerazzurri primi nel girone

L’Inter è eliminata dal Mondiale per Club se:

perde con il River Plate e il Monterrey batte l’Urawa con qualsiasi risultato

Negli ottavi di finale, il Girone E è incrociato con l’F che vede al comando Borussia Dortmund e Fluminense a pari punti (4), seguiti dai sudafricani del Mamelodi a 3. All’ultima giornata, il programma prevede Fluminese-Mamelodi e Borussia Dortmund-Ulsan con quest’ultima già eliminata.

Agli ottavi, la prima del girone E affronterà la seconda dell’F mentre la prima del gruppo F incrocerà la seconda dell’E. Questi, invece, i potenziali incroci dei quarti di finale per le squadre di questi due gironi:

1E/2F vs 1G/2H

1F/2E vs 1H/2G

Il Girone G – lo ricordiamo – è quello di Juventus e Manchester City. Nell’H, invece, ci sono il Real Madrid, l’Al Hilal di Simone Inzaghi, il Salisburgo e i messicani del Pachuca.