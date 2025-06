Valentin Carboni segna e saluta: annuncio sulla cessione

Un sabato da sogno per l’argentino. Il gol contro gli Urawa Reds ha permesso ai nerazzurri di continuare a restare in corsa per la qualificazione

L’Inter vince contro gli Urawa Reds e si avvicina alla qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Il pareggio contro il Monterrey aveva complicato i piani e diciamo che l’inizio del secondo match non era stato proprio dei migliori.

Lo svantaggio aveva riportato nella mente dei tifosi alcuni fantasmi e, soprattutto, l’incubo di una eliminazione direttamente alla fase a gironi. Nella ripresa, però, l’ingresso di Pio Esposito e Carboni, come quelli di Mkhitaryan e Bastoni hanno ridato la verve giusta alla squadra.

Proprio Carboni ha messo a segno il gol decisivo. Una rete liberatoria per l’argentino dopo un periodo molto complicato a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Subito dopo il Mondiale per Club, possibile un incontro con la società per decidere il suo futuro.

Carboni tra la permanenza e un addio

Il futuro di Valentin Carboni è ancora tutto da scrivere. I tifosi vorrebbero una sua permanenza vista la qualità, ma per adesso non si hanno certezze. La priorità dell’argentino è il Mondiale per Club. Subito dopo si penserà al calciomercato e a capire se potrà continuare in nerazzurro oppure dovrà dire ancora una volta addio al club di viale della Liberazione.

Carboni: “Il mio futuro? Non lo so”

Per Carboni il gol è la fine di un incubo. Gli ultimi mesi non sono stati assolutamente facili a causa dell’infortunio ed ora la rete contro gli Urawa Reds rappresenta un nuovo punto di partenza. Naturalmente presto si ritornerà a parlare del suo futuro e la permanenza in nerazzurro non è scontata.

“Al momento non ci sto pensando – ha ammesso ai microfoni di Sportitalia Carboni – la priorità è rappresentata dalla prossima partita e basta“. Il discorso, quindi, è rimandato al termine del Mondiale per Club dove ci sarà un incontro con la società per fare un punto della situazione.

La sua permanenza non è da escludere, ma resta possibile anche un prestito per consentire al calciatore di giocare con continuità e magari tornare ancora più forte in nerazzurro. Per adesso, però, ancora nessuna decisione è stata presa.

Il destino di Carboni dopo il Mondiale per Club

Ora la priorità dell’Inter e di Carboni è quella di giocare un Mondiale per Club da protagonista. Poi ci sarà un incontro e si deciderà il suo futuro. Da capire anche la volontà di Chivu. L’ipotesi di restare come quinta punta e dare in prestito Pio Esposito è da tenere in considerazione.