Bufera contro Luis Henrique: “Dovevano prendere quest’altro talento”

L’inizio di Luis Henrique con la maglia dell’Inter è decisamente in salita: arriva subito una critica diretta all’esterno

Il laterale ex Marsiglia ha avuto la sua prima chance da titolare come esterno tutto fascia a destra nel 3-4-2-1 proposto da Cristian Chivu contro l’Urawa alla seconda giornata del Mondiale per club. Alcuni segnali erano stati decisamente positivi contro il Monterrey, ma non si sono ripetuti contro i giapponesi.

L’esterno ha compiuto diversi errori e non è mai parso davvero brillante nel saltare l’uomo e mettere al centro palloni interessanti per i compagni. La sua prestazione è riassumibile come anonima e ha raccolto diverse insufficienze in pagella, di cui alcune molto severe.

Allo stesso tempo, il brasiliano non può essere demolito solo dopo una partita storta, anche perché la sua condizione fisica non è delle migliori e deve ancora arrivare al top. Il costo per l’operazione con i francesi è stato importante, ma c’è chi avrebbe voluto un altro acquisto al suo posto. Ci sembra ancora decisamente presto per valutazioni di questo tipo, ma in tanti già dalla serata di ieri si sono esposti su quest’argomento via social.

“Koleosho al posto di Luis Henrique”: monta la polemica social

Poche ore dopo la prova sbiadita di Luis Henrique contro l’Urawa, ce n’è stata un’altra decisamente migliore, quella di Luca Koleosho all’Europeo Under 21. L’esterno offensivo del Burnley è riuscito a segnare un gran gol contro la Germania dopo un paio di dribbling ubriacanti e dopo un destro all’angolino splendido che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

In molti hanno esaltato le qualità del ragazzo che si troverebbe alla perfezione nel 3-4-2-1 di Chivu. Alcuni tifosi sono andati oltre e hanno già criticato la scelta della società di investire parecchio su Luis Henrique e non su un talento italiano come può essere, appunto, Koleosho.

perché prendere koleosho a uno sputo quando puoi buttarne via per luis henrique — amarillo (@pni213) June 22, 2025

In realtà, quando si decide di puntare sui giovani, si deve avere calma e pazienza, non si può cadere nel tranello della fretta nella valutazione di un calciatore. Luis Henrique ha velocità, dribbling e qualità, soprattutto è reduce da una stagione da protagonista in Francia. Non si può bocciare dopo una sola partita, e lo stesso vale per Sucic.