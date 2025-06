Cessione con rammarico, l’Inter incassa soltanto 4 milioni

La società nerazzurra sta definendo delle operazioni di mercato in uscita: la clausola rappresenta una vera beffa economica

Sul campo, la squadra è tornata a vincere, reagendo con rabbia ma anche con lucidità alle difficoltà di una gara, quella contro gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club, che si era maledettamente complicata.

L’affascinante kermesse in corso di svolgimento negli Stati Uniti sta però servendo, tanto al nuovo mister Cristian Chivu quanto alla dirigenza, per capire quali dei profili aggregati alla spedizione americana siano effettivamente meritevoli di far parte dell’Inter nella nuova stagione.

Oltre a verificare i progressi dei nuovi arrivati Luis Henrique e Susic, gli occhi dello staff tecnico sono puntati anche sui fratelli Esposito, ai quali l’allenatore rumeno sta concedendo diverse chances nelle prime due uscite in terra americana.

Sebastiano, il più grande dei due fratelli che dopo anni è tornato a vestire la maglia nerazzurra, faceva parte di quella nidiata di talenti comprendente anche un giovane centrocampista francese che, suo malgrado, ha pagato la prestigiosa concorrenza che negli anni l’Inter ha mostrato nella linea mediana.

Dirottato in prestito prima allo Spezia, poi al Brest ed infine al Troyes, il calciatore – che ha esordito in Serie A, come Esposito, nella stagione 2019/20 agli ordini di Antonio Conte – è tornato ad Appiano Gentile nell’estate del 2023, salvo restarci per soli 6 mesi accumulando uno spezzone di gara nell’annata che poi avrebbe portato in dote lo Scudetto della stella.

Ceduto a titolo definitivo al Siviglia – che già lo aveva accolto con sé a gennaio 2024 – nell’estate successiva, il transalpino si è reso protagonista di una stagione da incorniciare, con relativo valore di mercato che si è letteralmente impennato.

Agoumé, il tesoretto si è ridotto: Inter beffata

Classe 2002, di nazionalità francese ma di origini camerunesi, Lucien Agoumé rischia di incarnare il classico rimpianto di mercato per il club nerazzurro. Per due motivi ben specifici.

Innanziutto il centrocampista, che nel frattempo è diventato un calciatore vero, sembrerebbe avere tutte le qualità per poter far parte di una squadra come l’Inter, ma il definitivo passaggio al Siviglia ha ovviamente stroncato sul nascere qualsivoglia possibilità in merito ad un suo ritorno a Milano.

In secondo luogo, aspetto da non trascurare, il particolare accordo stretto tra meneghini ed andalusi (che inizialmente garantiva all’Inter il 50% della futura rivendita del ragazzo) è modificabile attraverso un versamento al club milanese di soli 4 milioni che farebbe scendere tale percentuale sulla cessione a terzi ad un misero 10%.

Ecco che quindi – riporta il portale ‘Elgoldigital.com‘ – con Manchester United ed Arsenal già attivi con l’entourage del franco-camerunese per un passaggio in Premier sulla base di circa 20 milioni – tanto chiedono gli andalusi – la cessione del centrocampista non potrebbe che fruttare le briciole al cassiere di Viale della Liberazione.