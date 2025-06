Due di picche all’Inter: “Marotta lo vuole, ma preferisce restare guadagnando meno”

Annuncio di calciomercato che gela il presidente nerazzurro, pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo a zero. Firma sempre più vicina

Manca soltanto l’ufficialità, ma l’affare può considerarsi fatto. Con buona pace dell’Inter e, soprattutto, del suo presidente Beppe Marotta. Non è un mistero che il dirigente varesino sia sempre attento alle occasione che offre il mercato, specie se si tratta di colpi a costo zero. Ma stavolta non c’è stato niente da fare: un Nazionale italiano in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ha trovato l’accordo per il rinnovo con il suo attuale club.

Stiamo parlando di Alex Meret, portiere protagonista del quarto scudetto del Napoli. Dopo mesi di trattative, l’estremo difensore cresciuto nell’Udinese ha deciso di continuare a difendere i pali della porta partenopea. “E’ prevalsa la volontà del calciatore che, anche a fronte di offerte economicamente più allettanti rispetto a quella del Napoli, ha preferito restare alla corte di Antonio Conte” ha rivelato Alessandra Vaccaro a ‘Kiss Kiss Napoli’.

“Mi è stato garantito che Meret firmerà il rinnovo di contratto con il Napoli a breve – prosegue la giornalista sportiva – Nei mesi scorsi l’Inter è stata una spettatrice interessata e sappiamo tutti quanto Marotta sia interessato ai parametri zero… Ma la volontà di Meret è stata quella di continuare in azzurro. Ci perde dal punto di vista economico, ma sta facendo un atto d’amore nei confronti di questa città e di questa squadra”.

Calciomercato, da Napoli: “Su Chiesa ci sono anche Inter e Milan”

Sulla stessa emittente è intervenuto anche il direttore Valter De Maggio il quale, commentando i rumors su Federico Chiesa, ha dichiarato: “Il Napoli è alla finestra per l’ex Juve, che ha deciso di lasciare il Liverpool questa estate. Ma non c’è soltanto il Napoli: anche il Milan di Allegri e l’Inter di Chivu lo vogliono. Chiesa sta cercando una squadra che lo faccia giocare con continuità perché vuole riconquistare la maglia della Nazionale“.

Rispetto alle due milanesi, il club di De Laurentiis ha un doppio vantaggio nella corsa a Chiesa. Da un lato ha maggiori disponibilità economiche, dall’altro la possibilità di imbastire un maxi affare con i Reds che porterebbe anche Nunez all’ombra del Vesuvio in cambio di Osimhen. Per convincerlo ad accettare l’Inter, dovrebbe esserci un cambio di modulo: nell’attuale 3-5-2 l’ala cresciuta nella Fiorentina non può fare l’esterno a tutta fascia né la seconda punta. Ma se Chivu optasse per un 3-4-2-1, Chiesa potrebbe trovare spazio.