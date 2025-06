Inter, cessione UFFICIALE. Tifosi furiosi: “L’abbiamo regalato”

L’Inter ha concluso un’operazione in uscita che ha fatto infuriare molti tifosi nelle ultime ore: i fan si sono esposti tutti in un senso

I tifosi dell’Inter in questa fase sono piuttosto divisi tra chi crede che il progetto nato con Cristian Chivu in panchina sia destinato a fallire e chi pensa che, invece, si debba dare fiducia al tecnico rumeno, nonostante la mancanza di esperienza in Serie A e le pochissime presenze raccolte nel massimo campionato italiano.

I nerazzurri stanno cercando di dare il massimo al Mondiale per club, nonostante la mancanza di energie e una stagione che si è conclusa nel peggiore dei modi tra scudetto e Champions League – la ferita che fa sicuramente più male. In un quadro del genere, scorre in via parallela anche il calciomercato.

Nelle ultime ore, la Beneamata ha concluso un’operazione ufficiale che ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi. Infatti, è ufficiale il riscatto di Filip Stankovic da parte del Venezia, che ha già annunciato l’operazione attraverso un comunicato: “Il Venezia FC comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del portiere Filip Stanković, proveniente dall’FC Internazionale Milano”.

L’Inter dice addio a Stankovic: tifosi furiosi

L’operazione era stata impostata da tempo, dato che il Venezia si era riservato per Stankovic un obbligo di riscatto da 2 milioni di euro a determinate condizioni, mentre l’Inter ha mantenuto il 50 per cento sulla futura rivendita.

Dopo l’ottima stagione tra i pali dei lagunari, molti tifosi nerazzurri non hanno preso per nulla bene queste cifre. Infatti, sono stati in tanti i supporters della Beneamata a commentare sui social che il calciatore è stato “praticamente regalato”.

Chi ha regalato il miglior portiere della serie A per 1,5 milioni senza controriscatto?

Chi ha fatto questa operazione?

Per di più sul figlio di Stankovic??? Chi? 😡😡😡😡 pic.twitter.com/Q5NklF6Lej — Max Pero (@MaxPero3) June 23, 2025

I supporters nerazzurri lamentano che la dirigenza spesso sia incapace di vendere alle cifre giuste calciatori di assoluto valore e vorrebbero condizioni decisamente diverse. È vero che il 50 per cento sulla rivendita è comunque un’assicurazione di vendita a cifre più alte per l’Inter e che i patti erano stati presi prima dell’ultima annata positiva agli ordini di Eusebio Di Francesco.