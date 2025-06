Inter, che affare in entrata: alla fine costerà poco più di 2 milioni

Il club milanese, in attesa dei botti di mercato previsti dopo il Mondiale per Club, potrebbe chiudere il primo colpo: prezzo ‘scontato’

In attesa di capire cosa riserverà il campo nella nuova kermesse organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti, la dirigenza dell’Inter riflette sulle mutate necessità di mercato dopo il cambio di allenatore.

Giunto al quarto anno della sua avventura interista, Inzaghi aveva già tracciato con Marotta le fondamentali linee guida per intervenire sul mercato. Oltre alla necessità – ereditata poi dal successore Cristian Chivu – di rinforzare il reparto offensivo con almeno tre innesti – obbligatori considerando gli addii di Correa ed Arnautovic a costo zero, e la partenza pressoché certa del deludente Taremi – Inzaghi aveva dato le sue direttive anche per altri settori del campo.

Dopo aver voluto, ed ottenuto, il trasferimento in prestito di Nicola Zalewski dalla Roma, il mister aveva dato il suo benestare al riscatto definitivo dell’italo-polacco, fissato a 6,5 milioni come da accordi presi col club giallorosso a gennaio.

Nonostante l’improvviso addio di colui che più di tutti lo aveva voluto come alternativa di lusso nella sua rosa, il nativo di Tivoli verrà ugualmente riscattato dalla società meneghina. Che però, curiosamente proprio grazie al club di proprietà dei Friedkin, potrà in qualche modo agevolare di uno ‘sconto’ nell’acquisto del jolly classe 2002.

Vangiannidis nel mirino della Roma: gode anche l’Inter

Secondo quanto riportato dal portale ‘Europacalcio‘, proprio la società capitolina, consapevole che dopo il Mondiale per Club l’Al Hilal tornerà alla carica per lo spagnolo Angelino – su cui tra l’altro il neo tecnico Gian Piero Gasperini aveva dato l’ok alla cessione – intende tuffarsi sul mercato per trovare un degno sostituto dell’ex Lipsia.

Sul taccuino di Frederic Massara, tornato alla Roma nelle vesti di Ds per la terza volta in pochi anni, c’è già il nome di Georgios Vagiannidis, laterale destro classe 2001 di proprietà del Panathinaikos ma con un passato nell’Inter, club che lo prelevò proprio dal club greco a titolo gratuito nel 2020.

Grazie a vecchi accordi tra la società meneghina e i greci, risalenti al settembre del 2021, l’Inter vanta il 40% sulla futura rivendita del calciatore a terzi. Considerando che la Roma sembrerebbe disposta ad onorare le richieste del ‘Pana‘, che valuta il calciatore almeno 10 milioni di euro, qualora il calciatore ellenico si trasferisse alla corte del Gasp, Marotta incasserebbe 4 preziosi milioni di euro, da mettere successivamente nel conguaglio per il riscatto di Zalewski. Che così verrebbe a costare, di fatto, poco meno di 2 milioni.