Barella distrutto dalle critiche ingiuste: “Miglior centrocampista del Mondiale”

Le prestazioni del centrocampista nerazzurro non convincono la stampa, ma i numeri dicono il contrario. Ecco cosa traspare

Con un pareggio e una vittoria all’attivo sul ruolino di marcia, l’Inter si avvicina alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club. L’ultima partita in programma del Gruppo E contro il River Plate, in tale ottica, sarà decisiva.

Al di là dei numeri complessivamente positivi, però, la formazione nerazzurra sembra ancora lontana dall’esprimere il proprio miglior gioco, come fatto per anni sotto la guida di Simone Inzaghi. “Tempo al tempo” per Cristian Chivu, suggeriscono in molti, ma non è soltanto sul nuovo allenatore che ricadono le responsabilità della mancanza d’entusiasmo sottolineata finora da molti organi di stampa.

Fra i colpevoli del lento declino nerazzurro di fine stagione ci sono anche i calciatori, primi portatori delle idee di gioco di Chivu in mezzo al campo: oltre a Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan, anche Nicolò Barella è finito – forse ingiustamente – nell’occhio del ciclone.

Il centrocampista starebbe pagando lo scotto di prestazioni al di sotto delle sue capacità nelle prime due partite della fase a gironi del Mondiale, ma è davvero così? Ebbene, le statistiche dicono il contrario.

Barella così tanto male al Mondiale? Macché, i numeri ribaltano le critiche

Soprattutto nell’ultima uscita contro gli Urawa Reds, Barella è stato in realtà fra i più convincenti e briosi dell’intero gruppo a disposizione di Chivu.

Forte del maggior numero di occasioni da gol create, dieci in tutto, dell’intera seconda giornata della competizione, il centrocampista nerazzurro è rientrato di diritto al primo posto nella speciale classifica del ‘Le Meilleur Joueur du Monde’, portale specializzato nel collezionare statistiche individuali e di squadra. Inoltre, ha fatto la propria comparsa nel ‘Team of the Week’ della FIFACWC.

Nicolò Barella🇮🇹 est le meilleur joueur de la 2e journée de la Coupe du monde des clubs selon les statistiques individuelles. pic.twitter.com/GzYKqL2hQh — Le meilleur joueur du monde (@Meilleur_joueur) June 23, 2025

Per omaggiarlo del buono stato di forma, qualche appassionato ha persino ritoccato il look in una delle foto scattategli di recente, con indosso la nuova maglia. Donandogli così una folta, lunga chioma che richiama – senza dubbio alcuno – quella di un certo Luka Modric.

❗Nicolo Barella is the player with the most chances created (10) in the Club World Cup. 🔥🇮🇹 pic.twitter.com/gfpG4N2R77 — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) June 22, 2025

Barella non è nuovo ad accostamenti al collega di reparto croato per caratteristiche e qualità, ma di recente le voci sono cresciute anche in virtù dell’addio di Modric al Real Madrid ed il rinnovato corteggiamento del club spagnolo al cospetto del talento italiano.