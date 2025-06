Carboni come Nico Paz: Chivu ci crede, tre ottimi segnali

Valentin Carboni è stato decisivo contro l’Urawa e ora c’è chi sogna per lui un percorso alla Nico Paz: tre grandi segnali

La partita contro l’Urawa, la seconda del girone del Mondiale per club, ha portato una vittoria sofferta ma pesantissima per l’Inter. I nerazzurri hanno battuto i giapponesi per 2-1 e si sono rilanciati per la qualificazione, ma hanno anche messo in evidenza un giovane di grande talento e pronto a dire la sua anche con la maglia dell’Inter.

Valentin Carboni è stato decisivo con un gol di destro – non proprio il piede forte – che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Il gruppo sostiene totalmente il golden boy argentino, reduce da una stagione terrificante, che si è subito bloccata per via del grave infortunio al ginocchio patito.

Ora è tornato, ha lavorato sodo e si è meritato quest’opportunità al Mondiale. Allo stesso tempo, il tempismo potrebbe essere quello ideale per prendersi definitivamente l’Inter. Infatti, Carboni si inserisce nel cuore di una rivoluzione giovane in cui la dirigenza ha l’obbligo di svecchiare il gruppo. La sua qualità potrebbe essere decisiva in una zona di campo in cui Cristian Chivu ha assolutamente bisogno di interpreti come lui.

Chivu punta su Carboni: tre segnali decisivi

L’allenatore ha un ottimo rapporto con il classe 2005 che ha lanciato in Primavera e che potrebbe essere una scommessa vinta per lui. In tal senso, vale un po’ quanto scritto e detto per Francesco Pio Esposito: le caratteristiche sono chiare e possono essere subito valorizzate, proprio per via della precedente conoscenza.

L’habitat ideale può arrivare anche sotto il profilo tattico: Carboni si inserirebbe al meglio nel 3-4-2-1 che Chivu sta cercando di lanciare. La sua evoluzione, anche sotto il profilo fisico, lo porterà sempre di più a essere impostato come mezzala di qualità. E proprio in questo senso, le sue caratteristiche sono simili a quelle di Nico Paz, il grande sogno dell’Inter (forse irrealizzabile) in quella zona di campo.

Infine, occhio anche al dato più pesante, quello della fiducia. Nel momento in cui l’Inter aveva un piede fuori dal Mondiale per club, Chivu non ha esitato a puntare proprio su Carboni ed Esposito. Il risultato è stato la rimonta lanciata da Lautaro Martinez e conclusa proprio da Valentin. È l’ultimo segnale del nuovo allenatore: non ha paura di puntare sui giovani.