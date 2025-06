Valentin Carboni resta? Cosa filtra dagli Usa: la scelta dell’Inter | INTERLIVE

Il punto sul futuro del talento argentino, autore del gol vittoria contro l’Urawa Reds

È tornata la Carboni mania dopo il gol dell’argentino che ha permesso all’Inter di battere l’Urawa nel recupero e avvicinarsi agli ottavi del Mondiale per Club. Marcatura a parte, il talento argentino è stato uno dei cambi della ripresa che ha fatto cambiare passo alla squadra alzando il livello tecnico delle giocate.

Il classe 2005, che ricordiamo viene da otto mesi di stop a causa della rottura parziale del legamento crociato, ha confermato le sue enormi qualità tecniche e di non avere alcuna paura a forzare la giocata. Se c’è da dribblare, dribbla, se c’è da tirare in porta, tira in porta: Carboni è un calciatore prezioso e raro, che nel rinnovamento dell’Inter dovrebbe trovare subito posto.

Stando a quanto raccolto da Interlive.it, però, il futuro del figlio d’arte verrà discusso nel dettaglio soltanto dopo il Mondiale per Club. Chi è vicino al ventenne di Buenos Aires, tuttavia, non esclude la sua permanenza alla corte di Chivu, il quale – come Pio Esposito – lo conosce alla perfezione avendolo allenato in Primavera. Starà ora a Carboni stesso, nella manifestazione in corso negli Stati Uniti, dimostrarsi di valere la maglia dell’Inter.

Valentin Carboni, Mondiale per Club decisivo per il suo futuro all’Inter

Qualità, personalità e duttilità tattica (può agire in almeno 3 ruoli diversi): Carboni ha insomma il potenziale per convincere Chivu e il club a puntare su di lui nella prossima stagione. Un bene il fatto che il numero 45 sia concentrato esclusivamente sul presente, ossia sul Mondiale per Club che sarà decisivo per il suo futuro prossimo.

“Adesso non sto pensando a quello che accadrà – le sue parole a ‘Spotitalia’ dopo la partita con l’Urawa – La mia priorità è rappresentata dalla prossima partita, basta”. Vedremo se Chivu gli darà una chance dall’inizio giovedì contro il River Plate, la squadra che giorni fa aveva manifestato un interesse per lui.