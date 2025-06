Contestato l’acquisto dell’Inter: “È inutile, operazione imbarazzante”

Qualche tifoso storce il naso. Sotto il post ufficiale della presentazione del nuovo giocatore sono arrivati tantissimi commenti negativi

E siamo a tre. I colpi già conclusi da Marotta e Ausilio in entrata coinvolgono un laterale sinistro, un centrocampista e un altro esterno. Petar Sucic è stato il primo a firmare. L’affare è stato chiuso già qualche mese fa per 14,5 milioni più altri 2 di bonus. Dalla Francia è poi arrivato Luis Henrique, costato 22 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Infine è stato il turno di Nicola Zalewski.

Dopo il prestito costato circa 600.000 euro, Zalewski è stato preso a titolo definitivo. Il prezzo era noto da tempo: per il riscatto del polacco, la dirigenza ha investito 6,5 milioni di euro. Quanto al contratto, si parla di circa 1,8 milioni a stagione. Nessuna sorpresa. Dopo averlo valutato in campo e in allenamento, la società ha deciso di esercitare il diritto di riscatto dalla Roma.

Il jolly polacco classe 2002 ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra e ha segnato un goal e fornito un assist. Il ragazzo può giocare sulle fasce, essere schierato mezzala (come ha fatto Inzaghi a giugno) o sulla trequarti. Ha dimostrato voglia e buona tecnica. Inoltre, è molto giovane e potrebbe crescere trasformandosi in un elemento prezioso a livello tattico. Per ora va considerato come una buona riserva e nulla di più.

Il punto è capire se vale davvero il costo per cui è stato pagato, anche in considerazione del fatto che a Roma era finito praticamente fuori rosa. E sarà interessante scoprire anche per quale ruolo sia stato riscattato. Farà la riserva di Dimarco? Sarà usato da mezzala? Il trequartista?

Nonostante le 17 presenze e il goal segnato, in tanti lo considerano un giocatore troppo incostante o, più semplicemente, troppo poco forte per un club come l’Inter, che punta a vincere su più fronti. Tutto ciò a fronte di una cifra che potrebbe essere percepita come eccessiva.

Costo troppo elevato: i tifosi attaccano la dirigenza

Ci sono poi i problemi relativi al ruolo e alla concorrenza: aveva senso spendere una cifra così alta per un jolly che non tappa alcun buco evidente e che potrebbe anche essere chiuso dall’arrivo di Luis Henrique e dall’eventuale permanenza di Valentin Carboni? Molti tifosi lo hanno già giudicato e condannato: Zalewski non ha dimostrato di essere all’altezza dell’Inter.

Sembra tuttavia che anche Christian Chivu abbia spinto personalmente per il riscatto. Come Inzaghi, anche il nuovo allenatore nerazzurro ritiene il giovane polacco come un elemento utile per la sua duttilità.

Acquisto inutile — Don Frankie Mantra (@donfrankiefanta) June 23, 2025

Gli americani non si accorgono di come spendete malissimo i soldi? — massimiliano (@ilgladiatore36) June 23, 2025

Marotta – Ausilio…. ora rompete le righe…. mercato finito… tutti in ferie!!!!! — Alberto Cecili (@albj20) June 24, 2025

Imbarazzante ! Panchina fissa a Roma, riscattato dall’#Inter che sembra sempre di più navigare a vista !!! Forse lo vedono mezzala, ma rimane imbarazzante la sola idea che quello che doveva essere un top club faccia operazioni del genere — ⭐️TerenceKemy⭐️ (@TerenceKemy) June 23, 2025

Anche i tifosi della Roma hanno reagito alla notizia della cessione a titolo definitivo del canterano. In tanti lo hanno ringraziato e gli hanno fatto un in bocca al lupo. Tanti altri si sono detti soddisfatti della vendita. Qualcuno ci è andato giù più pesante, parlando di un giocatore scarso e di un finto romanista di cui festeggiare la partenza.