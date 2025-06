Hanno già ceduto Dimarco: sì dell’Inter all’offerta irrifiutabile

Il futuro dell’esterno nerazzurro ritorna ad essere al centro di diverse voci. In particolare, un club nelle prossime ore potrebbe farsi avanti

Fra i giocatori dell’Inter finiti nel mirino delle critiche dei tifosi sui social c’è anche Dimarco. Nonostante il forte rapporto nato in questi ultimi anni, le prestazioni dell’esterno da gennaio in poi non sono piaciute. Un rendimento deludente che ha portato alcuni utenti addirittura a chiedere la cessione del giocatore. Un addio che non è certo nei piani di viale della Liberazione nonostante il cambio in panchina.

Naturalmente il calciomercato è molto lungo e le sorprese possono essere dietro l’angolo. In particolare, non è da escludere che un club possa farsi avanti magari già nei prossimi giorni attraverso degli intermediari. Una operazione non semplice da concludere, ma davanti ad una proposta irrinunciabile le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Inter: blitz per Dimarco?

Il puzzle degli esterni deve ancora entrare nel vivo. Il passaggio di Theo Hernandez all’Al-Hilal di Inzaghi dovrebbe dare il via ad un valzer che potrebbe coinvolgere anche Dimarco. Il giocatore nerazzurro resta uno dei migliori a livello europeo in quel ruolo e un club potrebbe presto rompere gli indugi.

L’Atletico pensa a Dimarco?

Un club che potrebbe sondare il terreno per Dimarco è l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono alla ricerca di un giocatore di livello in quel ruolo e avevano individuato in Hernandez il profilo giusto. Poi la trattativa per diversi motivi è saltata ed ora Simeone si attende un profilo comunque importante.

Per questo motivo non è da escludere che ci possa essere un tentativo tramite intermediari. Una trattativa comunque non semplice da portare a termine per diversi motivi. Le potenzialità economiche dell’Atletico Madrid non sono davvero enormi e quindi diciamo che difficilmente potrà accontentare le richieste dell’Inter.

In viale della Liberazione, infatti, non hanno intenzione di liberarsi del giocatore facilmente. Ci vorrebbe davvero una proposta irrinunciabile e per questo motivo l’Atletico Madrid dovrebbe fare un sacrificio economico importante per strappare Dimarco all’Inter nel corso del calciomercato estivo.

Dimarco centrale nel progetto dell’Inter

Dimarco resta centrale nel progetto dell’Inter e, quindi, Chivu è pronto a puntare su di lui. Naturalmente, come precisato in più di un’occasione, non c’è nessuno incedibile in casa nerazzurra e, quindi, davanti ad una proposta importante le cose potrebbero cambiare.