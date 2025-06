Mkhitaryan in Arabia, scoppia il caos: “Risoluzione immediata”

Henrikh Mkhitaryan ha parlato nella giornata di oggi, caos attorno alle dichiarazioni del calciatore: occhio all’Arabia Saudita

Tra i calciatori fondamentali per il gioco di Simone Inzaghi negli ultimi anni, si deve sicuramente menzionare Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è arrivato a parametro zero, ma è stato un elemento fondamentale del gruppo, capace di portare qualità nel gioco, tempi ed equilibri in entrambe le fasi.

Proprio per questo, difficilmente il tecnico di Piacenza ha fatto a meno di lui quando l’ha avuto a disposizione, ma l’Inter dovrà fare altre scelte per il futuro. La carta d’identità dell’armeno parla chiaro ed è evidente che il calciatore stia entrando nell’ultimo anno di contratto con l’Inter, con pochi margini per un ulteriore rinnovo.

Oggi il centrocampista ha parlato ai microfoni di ‘Repubblica’, esprimendosi su chiarezza su quelle che sono le sue intenzioni per il futuro: “Non escludo nulla, ma so di avere ancora voglia di andare in campo. Ho un anno di contratto con l’Inter, se non mi cacciano resto (ride, ndr). Non voglio ritirarmi col rimpianto di averlo fatto troppo presto. Dopo l’Inter smetto“, ha dichiarato.

I tifosi contro Mkhitaryan: cosa sta succedendo

Parlando del suo futuro, l’armeno non ha fatto mancare anche una sorta di frecciata all’indirizzo di Inzaghi: “Non voglio abbassare il livello, non tornerò a giocare in Armenia. E mete come l’Arabia non mi interessano. Con tutto il rispetto, amo il calcio per il gioco, non per i soldi“, a buon intenditor poche parole.

Nell’intervista pubblicata oggi, il centrocampista è anche tornato sul termine ‘ingiocabili’, aggettivo attribuito alla sua Inter e che in molti hanno sfruttato nelle ultime settimane per prendere in giro i nerazzurri. Ha spiegato che lo pensa e lo direbbe ancora, anche perché non era una valutazione generale, ma “solo per alcune partite”.

Ciao Delio tutto giusto ma serve un rinnovamento tra i titolari anche, di questi comprati chi può farlo? Mkhi Ace e darmian non possono essere i titolari anche il prossimo anno — Giovi83 (@GiovanniNovaa) June 24, 2025

Esercitate il diritto di risoluzione per Dimarco e Mkhitaryan — Cristian Schifu 🪖 (@JVCKSMOL) June 23, 2025

Alcuni tifosi, però, non l’hanno presa per nulla bene, credendo che a livello comunicativo Mkhitaryan abbia fatto il passo più lungo della gamba. Addirittura, c’è chi ha sfruttato l’occasione per chiedere la “risoluzione del contratto” dell’ex Roma, un po’ troppo in là con gli anni – a loro avviso – per il progetto giovani di Oaktree. Come abbiamo detto, le cose non dovrebbero andare così, ma Mkhitaryan cercherà di essere utile nel suo ultimo anno in nerazzurro.