Mondiale per Club, caos intorno all’arbitro dell’Inter: cosa sta succedendo

Dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey e la vittoria in extremis sull’Urawa, i nerazzurri devono affrontare il River Plate

Un successo meritato, ma davvero fin troppo sofferto. L’Inter ha battuto 2-1 in rimonta l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club e, dopo il pareggio nella prima uscita contro il Monterrey, adesso dovrà vedersela contro il River Plate nel big match del girone. Mentre ai nerazzurri di Cristian Chivu basterà anche un pareggio per qualificarsi, gli argentini devono vincere per non dipendere dal risultato dell’altra partita.

A tenere banco in queste ore in Argentina, tuttavia, è soprattutto la designazione arbitrale per la super sfida in programma a Seattle nella notte tra mercoledì e giovedì. Il portale dedicato ai Millonarios ‘River Noticias’ mette in guardia il tecnico Marcelo Gallardo sul fatto che oltre a dover fare i conti con la forza dell’avversario Inter, finalista dell’ultima Champions, e con le assenze per squalifica di Castano, Galoppo e Perez, dovrà guardarsi dalla direzione di gara di Ilgiz Tantashev.

Ma perché gli argentini ce l’hanno con il fischietto uzbeco (che sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Tspanko e Gaynullin, mentre il quarto ufficiale sarà il neozelandese Kawana-Waugh)? Come riporta il quotidiano ‘Tyc Sports’, c’è un precedente che non è stato dimenticato e riguarda la sfida tra la Nazionale Albiceleste Under 23 e la Francia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gara dei quarti di finale, terminata 1-0 per i transalpini, con rissa tanto di rissa al triplice fischio che andò avanti fino al tunnel degli spogliatoi.

Inter-River Plate, arbitra Tantashev: “Spesso perde il controllo della partita”

Per Tantashev si tratta della seconda partita da arbitrare in questo Mondiale per Club, dopo quella tra Fluminense e Borussia Dortmund conclusa con un pareggio senza reti, quattro ammoniti (due per parte) e pochi episodi da moviola. La curiosità è che pur essendo un fischietto asiatico, è affiliato anche alla Uefa e quindi in teoria potrebbe essere designato anche per match di coppe europee.

Intervistato da ‘Infobae’, l’ex direttore di gara argentino Miguel Scime ha bocciato Tantashev: “E’ un arbitro pragmatico a cui piace il dialogo, uno stile che lo porta spesso a situazioni in cui perde il controllo della partita. La sua storia ci dice che quando si verificano questi tipi di eventi, fa fatica a superarli, con decisioni tecniche e disciplinari discutibili, che portano a molte polemiche. Quando entrambe le squadre prediligono il gioco, la sua durata media di un match con lui è di 65 minuti. Se invece la partita diventa fisica, non è l’arbitro migliore“.