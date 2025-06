Onana e il ritorno all’Inter: “Sarebbe una bella storia” | INTERLIVE

Sembra che il Manchester United si sia informata con il Real su Andriy Lunin. Si parla di un contatto anche con Jorge Mendes. Nel mirino anche Carnesecchi

A quanto pare, per il nuovo portiere, i Red Devils sarebbero disposti a pagare una quindicina di milioni. Il Real Madrid non chiude alla cessione e Lunin potrebbe essere molto interessato. Prima di muoversi, però, il club inglese dovrebbe cedere l’ex Inter André Onana.

Un altro nome che piace è quello di Carnesecchi. Poi, già da qualche settimana, si parla di Emiliano Martinez dell’Aston Villa (costerebbe parecchio: più di 35 milioni di euro).

I tifosi dello United invocano da tempo una rivoluzione in rosa: vogliono che il club si liberi di tutti quei giocatori che nella scorsa stagione hanno deluso… Rashford, Garnacho, Sancho, Antony, Zirkzee, Malacia, Holjund, Casemiro… e ovviamente Onana.

Eppure André Onana sarebbe determinato a rimanere all’Old Trafford. Crede ancora, dopo due stagioni deludenti, di poter fare la differenza. In questo senso potrebbe opporsi ai piani dei Red Devils, che sembrano alla ricerca di un sostituto. Onana sa di aver spesso commesso degli errori che lo hanno fatto criticare dall’accanito pubblico dello United. Ma c’è anche chi riconosce che il vero problema della squadra in questi ultimi due anni non è stato il portiere.

Non è dunque escluso che anche in società possano decidere di evitare una spesa in un reparto in cui, tecnicamente, è ancora possibile recuperare grazie agli asset già tesserati. Si potrebbe dunque continuare insieme, almeno per un altro anno, anche se l’ambiente sembra poco entusiasta.

Onana cercato dal Monaco. Il ritorno all’Inter…

Dietro Onana, al momento, non c’è nessuno. Dalla Francia scrivono però che potrebbe farsi avanti il Monaco, specie se lo United aprisse a una cessione con sconto. La destinazione potrebbe solleticare l’ex Inter: il Monaco giocherà la Champions League la prossima stagione e la Ligue 1 potrebbe essere un campionato gradito al camerunese. E, poi, qualcuno lo ha anche accostato clamorosamente al Milan, in caso di cessione di Maignan.

Da parte dell’entourage del portiere, come raccolto da Interlive.it, filtra questo: per Onana, l’idea di poter tornare all’Inter, sarebbe una bella storia… L’ex Ajax si è trovato benissimo a Milano e ha legato con tutto l’ambiente nonostante la sua breve permanenza e ha sempre lasciato intendere di essersi affezionato ai colori nerazzurri.

Ma il ritorno, oggi, non è una possibilità. Ci sono insomma scarsissime speranze che il sogno di Onana possa trasformarsi in realtà, anche perché il portiere ha già ventinove anni e l’Inter potrebbe investire, non quest’anno, solo per portieri più giovani.

Chi per il post-Sommer?

Il ventesimo scudetto dell’Inter è arrivato anche grazie a Yann Sommer. Nella stagione 2023\24, il portiere svizzero ha salvato, secondo le statistiche, ben 6.5 goal. Quest’anno solo 0,7. C’è stato un calo evidente. C’è da dire che nella scorsa stagione la fase difensiva dell’Inter si è rivelato spesso perfettibile.

Ma Sommer si è dimostrato comunque meno reattivo e concentrato. Ormai è un portiere anziano… E dietro di lui c’è Pepo Martinez, un estremo difensore che, dopo un anno ad Appiano, è ancora una scommessa.

Cambiare portiere sarebbe a parere di molti la scelta migliore. Tuttavia, il cambio in porta potrebbe rivelarsi insidioso. Andrebbero rivisti tanti meccanismi che oggi funzionano più o meno in automatico. Il sogno sarebbe Donnarumma che, però, sembra sempre più vicino al rinnovo con il PSG. Ora il portiere di Castellammare di Stabia ha come priorità la permanenza a Parigi.